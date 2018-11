Ieri la Giornata Mondiale dello Stress | 10 consigli per combatterlo

Giornata infinita per i pompIeri con interventi da Bocca di Magra alla Val di Vara - Foto : La Spezia - Anche oggi è continuata l'incessante opera dei Vigili del Fuoco per smaltire gli interventi ancora in coda causati dall'ondata di mal tempo dei giorni scorsi. Solo nella Giornata di oggi ...

Ascolti tv Ieri - Barcellona – Inter vs Che bella giornata | Dati Auditel 24 ottobre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 24 ottobre 2018? Chi ha vinto fra la sfida fra Barcellona e Inter e il film di Checco Zalone intitolato Che bella giornata? Quanti telespettatori, invece, hanno seguito gli altri programmi tv sui maggiori canali del digitale terrestre nella prima serata di un mercoledì di fine ottobre? Ecco tutti i Dati Auditel. Ascolti tv ieri, 24 ottobre 2018 +++ Ascolti TV ieri IN USCITA DALLE 10:00 CIRCA +++ ARTICOLO IN ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : tutti i risultati della prima giornata in Francia. Vince ConfalonIeri - tre podi azzurri : prima giornata davvero esaltante nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista per quanto riguarda la nazionale italiana: una vittoria e tre podi totali per gli azzurri. Andiamo a riepilogare tutti i risultati delle finali odierne. Inseguimento a ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : tutti i risultati della prima giornata in Francia. Vince ConfalonIeri - tre podi azzurri : prima giornata davvero esaltante nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista per quanto riguarda la nazionale italiana: una vittoria e tre podi totali per gli azzurri. Andiamo a riepilogare tutti i risultati delle finali odierne. Inseguimento a squadre femminile L’Australia batte in finale la Nuova Zelanda. Super Italia che trova la medaglia di bronzo. (Clicca qui per la cronaca della gara) Inseguimento a squadre ...

Giornata dei giochi della gentilezza : nominati i consiglIeri del plesso di Papanice : Ad ogni studente va garantita la giusta formazione finalizzata ad un significativo spirito critico nell'analizzare i veri valori del pensiero e della scienza" - ha detto l'assessore Francesco Pesce. ...