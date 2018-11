Idrogeno - L' Italia si adegua agli standard per il rifornimento

quattroruote

(Di giovedì 8 novembre 2018) L'siinternazionali per le stazioni didi. Grazie a un nuovo decreto sarà infatti possibile raddoppiare la pressione degli impianti, da 350 a 700 bar, per consentire ilalle vetture alimentate a, superando i precedenti limiti che permettevano di servire soltanto gli autobus. Questo consentirà di rifornire un veicolo in circa 3 minuti, un tempo simile a quello delle auto a benzina. L'consente di produrre energia elettrica a bordo senza generare emissioni nocive e alimentando poi il motore del veicolo.Via alla nascita di una vera rete di. Nel decreto del 23 ottobre scorso, pubblicato il 5 novembre nella Gazzetta Ufficiale, vengono anche stabilite le regole per la costruzione degli impianti, con precisi vincoli sulle aree edificabili e sullo stoccaggio dell'gassoso. L'partirà ...