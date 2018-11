ilfattoquotidiano

: I miei fragili turbamenti - ilfattoblog : I miei fragili turbamenti - Cascavel47 : I miei fragili turbamenti - CasaLettori : RT @MagaMagaoz: @CasaLettori @mariadicuonzo1 @artdielle @isidemoni @Inmajferrero @francyp75 @m_gennatiempo1 @MarnaSilimbani @Sellitti_MR @S… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Inizio questo post non sapendo di che cosa parlare, come quando uno esce di casa senza una meta precisa. A furia di camminare, passo dopo passo, forse qualche idea verrà. In realtà sono fermo davanti al computer e sto mangiando un Boero, un cioccolatino con la ciliegina. Buono. Potrei parlare deicioccolatini preferiti. Avete ragione, non è un argomento interessante. Potrei parlare di sesso! Ma sempre con questo sesso, e che sarà mai! Un corpo che penetra un altro corpo. Potrei parlare dei Testimoni di Geova che vengono a trovarmi ogni domenica? Io cerco inutilmente di convertirli all’ateismo e loro cercano di spiegarmi Dio, altrettanto inutilmente. Dio per me deve restare incomprensibile e soprattutto incredibile, è questo il suo fascino. Potrei parlare del mio amore per Truffaut, in questo momento sto ascoltando la colonna sonora di Jules e Jim. Amo Truffaut ma non ho ...