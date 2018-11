I medici pensano abbia l’influenza e lo rimandano a casa | Arlo muore 48 ore dopo a 2 anni

fanpage

(Di giovedì 8 novembre 2018) La storia diUpton, bimbo australiano di due, morto la scorsa settimanache ilo avevano rimandato aperché affetto da influenza. Tuttavia, la febbre e i dolori muscolari nascondevano dell'altro: il piccolo era affetto da mutazione genetica chiamata carenza di LPIN1. "È successo tutto in fretta. Non possiamo ancora credere che non sia più qui".