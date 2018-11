I down mi fanno schifo | nuova bufera su Casalino L' ira di Rocco | Video

'I down mi fanno schifo' - nuova bufera su Casalino : Dal web rispunta un vecchio video e una nuova bufera si abbatte su Rocco Casalino , portavoce delgoverno e potente ras della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Anziani, bambini e down 'mi danno ...

Rocco Casalino : 'Vecchi e down mi fanno schifo come i ragni' : 'Da bambino, da sempre, i vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi down mi danno fastidio'. Nuova bufera su Rocco Casalino. Dagospia ha diffuso un vecchio video pubblicato su Youtube da ArcadeTv7 in ...

"I down mi fanno schifo". E Casalino si difende : "Bufala - vogliono colpirmi" : E Rocco Casalino è finito nei guai, di nuovo,. Dopo gli audio per far saltare qualche testa 'se la manovra non passa' di qualche settimana fa, il grillino fa parlare nuovamente di sé per insulti agli ...

In rete un video di Casalino : 'Anziani e down mi fanno schifo'. Lui 'volutamente paradossali' : Roma, 8 nov., askanews, - Anziani, bambini e down 'mi danno fastidio', 'mi irritano' e 'mi fanno schifo, come fa schifo un ragno'. È quanto sostenuto da un giovane Rocco Casalino, ripreso in un video ...

"Vecchi e down mi fanno schifo" : la vera storia del video di Rocco Casalino : In un vecchio filmato ripreso dal sito Dagospia il portavoce del premier esprime giudizi più che discutibili su down e...

Rocco Casalino - spunta un video : "Vecchi e down mi fanno schifo" : "I vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi down...mi danno fastidio". Parola di Rocco Casalino , portavoce del premier Giuseppe Conte nonché capo della comunicazione del M5S, immortalato in un ...