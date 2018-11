I dissidenti M5S finiscono sotto processo Nugnes | Tutto cambia nel tempo | anche il

dissidenti M5S : 'Di Maio si rassegni - non siamo disposti a votare il Decreto Sicurezza' : Estremamente contrari all'attuazione del Decreto Sicurezza voluto dal Ministro dell'Interno, Matteo Salvini [VIDEO], tre Senatori del Movimento 5 Stelle, precisamente Gregorio De Falco, Paola Nugnes ed Elena Fattori hanno deciso di uscire dall'aula non partecipando al voto sulla fiducia, come avevano gia' annunciato nei giorni scorsi. De Falco: 'Questo Decreto non tiene conto degli effetti concreti sul tessuto del Paese' Tra questi c'è il ...

Quando Di Maio e M5S criticavano i governi che chiedevano la fiducia per zittire i dissidenti : Il ricorso alla fiducia per approvare i decreti governativi è sempre stato osteggiato dal Movimento 5 Stelle tanto che nella scorsa legislatura, in più di un'occasione, i pentastellati criticarono l'approccio dei governi Letta, Renzi e Gentiloni proprio per questo motivo. Sorge spontanea una domanda: che differenza c'é tra il Movimento 5 Stelle governativo che accetta di porre la questione di fiducia sul decreto sicurezza per far contento ...

Il Senato approva il decreto sicurezza - 163 sì e 59 no. 5 i dissidenti M5s. Salvini 'Il governo non è a rischio' : Con 163 sì e 59 no l'aula del Senato approva la fiducia sul decreto sicurezza voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Che, prima dell'inizio della seduta, aveva rassicurato: 'Il governo non è ...