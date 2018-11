I 5 Stelle adesso si rimangiano la parola anche sul no al Muos È | quasi | ufficiale

[Il retroscena] Adesso Lega e 5 Stelle litigano anche su servizi segreti - diplomazia e sicurezza : Si profila un nuovo terreno di scontro tra Lega e 5 Stelle . E su una materia assai sensibile come quella dell'intelligence e degli apparati di sicurezza . Una parte almeno. Il tutto mentre la Libia è ...

Movimento 5 Stelle - cresce il numero delle lamentele contro Salvini - adesso anche De Falco : Luigi Di Maio, cresce la fronda M5s di Roberto Fico La fronda s’ingrossa. Luigi Di Maio, a parole, ha difeso Matteo Salvini sul caso Diciotti (“I respingimenti non si fanno coi modi gentili”) ma la verità è che nel Movimento 5 Stelle intorno a Roberto Fico si stanno radunando di nuovo tutti i malpancisti e i grillini tendenti a sinistra, che vedono come fumo negli occhi la politica della tolleranza zero ...