Hyundai - Genesis G90 | primo teaser del restyling

(Di giovedì 8 novembre 2018) La G90 ha aperto la strada al marchio, creato dallaper dare spazio a un prodotto premium nella propria gamma. La berlina è sul mercato da quasi tre anni e ne è stato annunciato un imminente: la Casa ha infatti diffuso unnel proprio Paese d'origine.Frontale inedito. L'immagine mostra la vettura coperta da un telo, ma è già visibile l'elemento chiave dell'aggiornamento: il frontale ed i gruppi ottici risultano infatti totalmente diversi dagli attuali, con un elemento led centrale che attraversa l'intero faro e si protende verso la fiancata che richiama in parte quanto visto sulla Essentia Concept. In trasparenza si nota anche una griglia frontale più massiccia e scolpita.Unper rimanere al passo con le sorelle. La scelta di cambiare drasticamente l'immagine della G90 potrebbe derivare da due fattori principali: la berlina deriva infatti in ...