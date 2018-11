Huawei Mate 20 Pro mette tutti in riga nella classifica AnTuTu di ottobre

Huawei Mate 20 Pro come aggiungere e togliere widget : Huawei Mate 20 Pro come si aggiunge un widget, la guida per togliere in modo veloce un widget dal telefono Android Huawei Mate 20 Pro

Ecco il Kirin 980 di Huawei Mate 20 Pro e compagnia con (quasi) tutti i suoi elementi : Il processore HiSilicon Kirin 980 presentato ad IFA 2018 è il primo al mondo ad essere realizzato con un processo produttivo a 7 nanometri L'articolo Ecco il Kirin 980 di Huawei Mate 20 Pro e compagnia con (quasi) tutti i suoi elementi proviene da TuttoAndroid.

Huawei rilascia una speciale custodia impermeabile per Mate 20 Pro progettata per lo snorkeling : Huawei ha lanciato una nuova custodia impermeabile speciale per Mate 20 Pro progettata per lo snorkeling con supporto per Under Water Camera che rende il suo funzionamento confortevole e flessibile. Il nuovo guscio impermeabile offre una protezione subacquea di livello professionale con immersione fino a 5 metri per un massimo si un'ora e soddisfa tutte le esigenze di fotografia sott'acqua a una profondità limitata. L'articolo Huawei rilascia ...

Irraggiungibile Huawei Mate 20X per gli italiani? Riscontro ufficiale azienda : Che gran delusione per gli italiani il Huawei Mate 20 X. Non che il device abbia un valore hardware discutibile ma quello che pesa ai fan del nuovo smartphone lanciato insieme ai Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro è il fatto di non riuscire ad accaparrarsene un esemplare. Solo questione di tempo o dietro la prima difficoltà si nasconde una strategia ben precisa? Il Huawei Mate 20 X è lo smartphone della serie Huawei Mate 20 dedicato al mondo del ...

Huawei Mate 20 Pro lamenta un alone verde attorno al display : Da pochissimo abbiamo assistito alla presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma di casa Huawei e subito in rete vediamo il manifestarsi di alcuni problemi. Primo fra tutti, e forse anche il più grave, sembra leggi di più...

Huawei Mate 20 Pro smontato da iFixit : ripararlo è costoso : Huawei Mate 20 Pro è uno degli smartphone Android più in vista del momento, il teardown di iFixit ci permette di conoscerlo meglio anche internamente. L'articolo Huawei Mate 20 Pro smontato da iFixit: ripararlo è costoso proviene da TuttoAndroid.

Insopportabili problemi Huawei Mate 20 Pro con display verde : consigli ufficiali e dettagli extra : Un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che ha investito proprio nel corso del fine settimana il cosiddetto Huawei Mate 20 Pro. Mi riferisco naturalmente al problema del display con le sfumatura sul verde, all'altezza dei bordi laterali, di cui ho iniziato a parlarvi già nella giornata di ieri allegando anche una primissima presa di posizione da parte del colosso cinese. Ebbene, oggi 4 novembre ci sono altri importanti aspetti da dover ...

Devastante Huawei Mate 10 Pro : inaspettato aggiornamento B157 - le novità : Come un fulmine l'ottimo Huawei Mate 10 Pro, che, nonostante la recentissima commercializzazione del successivo Mate 20 Pro, non perde un colpo, e riceve a distanza di pochi giorni un altro aggiornamento relativamente ai modelli no brand Italia, portando il firmware alla versione B157 (il precedente era siglato B156, come vi avevamo raccontato in questo articolo dedicato). La build, contraddistinta dal codice 'BLA-L29 8.0.0.157(C432)', ha un ...

Colpo di scena coi problemi al display per Huawei Mate 20 Pro : 3 cose da sapere : L'esordio sul mercato del nuovo Huawei Mate 20 Pro è stato estremamente interessante, anche qui in Italia. Da un lato vendite e preordini che sono andati evidentemente oltre le aspettative del pubblico, dall'altro l'immediato rilascio di un aggiornamento con cui il produttore ha voluto dare subito un chiaro segnale agli utenti, come avrete notato da un nostro recente articolo. Allo stesso tempo, però, oggi 3 novembre occorre fare i conti con ...

Problemi allo schermo di Huawei Mate 20 Pro? Ecco la risposta ufficiale di Huawei : Sembra che alcuni Huawei Mate 20 Pro, in particolare quelli che montano i pannelli prodotti da LG, soffrano di Problemi di visualizzazione. L'articolo Problemi allo schermo di Huawei Mate 20 Pro? Ecco la risposta ufficiale di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Pro è risultato molto facile da riparare - secondo un primo teardown : Un primo teardown di Huawei Mate 20 Pro rivela una struttura interna complessa ma ben realizzata e facile da smontare. L'articolo Huawei Mate 20 Pro è risultato molto facile da riparare, secondo un primo teardown proviene da TuttoAndroid.

Partenza a razzo di Huawei Mate 20 Pro : primo aggiornamento in corso : Non è passata neanche una settimana da che il nuovo Huawei Mate 20 Pro è stato commercializzato, un lasso di tempo che è comunque bastato affinché la serie ricevesse un primo aggiornamento software, incentrato sulla fotocamera e sul fronte sicurezza. Il pacchetto è siglato '9.0.0.126(C316E11R1P16)', e risulta basato su Android 9.0 Pie con EMUI 9.0. La diffusione è stata localizzata in UK e Sud Africa, ma già nel giro dei prossimi giorni ...

Il binomio Huawei Mate 20-Kirin 980 sbaraglia tutti nella classifica AnTuTu di ottobre : La classifica di AnTuTu di ottobre 2018 in quanto a prestazioni degli smartphone Android parla chiaro: il nuovo HiSilicon Kirin 980 dentro la serie Huawei Mate 20 rende più di qualsiasi altro binomio nei benchmark. Le prime tre posizioni sono tutte occupate dai nuovi top di gamma di Huawei e tutti gli altri debbono inseguire. L'articolo Il binomio Huawei Mate 20-Kirin 980 sbaraglia tutti nella classifica AnTuTu di ottobre proviene da ...

Huawei Mate 20 Pro : migliori cover e pellicole di vetro : Huawei Mate 20 Pro sarà sicuramente uno dei migliori cameraphone del 2018, merito delle sue tre camere, tra cui quella principale da ben 40 MP, e dell’arrivo della nuova camera grandangolare. Monta il nuovo processore leggi di più...