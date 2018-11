Ha 69 anni ma ne dimostra 45 | pensionato vuole cambiare età per rimorchiare di più su

Moto2 - Luca Marini : “Ho dimostrato di essere veloce. Tra due anni in MotoGP? Debbo prima vincere nella media cilindrata” : Una domenica straordinaria per lo Sky Racing Team VR46 quella trascorsa a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del Motomondiale 2018. nella classe Moto2 infatti è stata la giornata delle prime volte: il primo titolo iridato di Francesco “Pecco” Bagnaia, il primo campionato vinto dalla squadra di Valentino Rossi e il primo sigillo del fratellino del centauro di Tavullia, ovvero Luca Marini. Uno giorno da ricordare a cui è ...

Speed skating - Andrea Giovannini : “Le Olimpiadi mi hanno temprato - ora devo dimostrare quanto valgo” : ESCLUSIVA OA SPORT – Andrea Giovannini, uno degli esponenti italiani migliori dello Speed skating pista lunga, è pronto per rimettersi in marcia e dimostrare il suo valore nei prossimi eventi riguardanti le gare sull’anello di ghiaccio. Ad Inzell (Germania) la Nazionale italiana guidata da Maurizio Marchetto sta definendo la preparazione per l’esordio in Coppa del Mondo ad Obihiro (Giappone). Il 25enne di Baselga di Pinè, ...

Melanoma avanzato : la combinazione di nivolumab e ipilimumab dimostra benefici duraturi di sopravvivenza a quattro anni : Bristol-Myers Squibb ha annunciato oggi i risultati a quattro anni dello studio clinico di fase III CheckMate -067 – il più lungo follow-up fino ad oggi – che continua a dimostrare un beneficio di sopravvivenza durevole e a lungo termine con la combinazione di nivolumab e ipilimumab in prima linea, rispetto a ipilimumab in monoterapia, in pazienti con Melanoma avanzato. Con un follow-up minimo di 48 mesi, i tassi di sopravvivenza globale a ...

Simona Ventura : "Per anni - ho fatto analisi per dimostrare di non drogarmi. Volevano togliermi i figli per farmi male" : "Il momento più difficile? Quando uscivo dal divorzio. Da dieci, undici anni, lavoravo tantissimo e con grandi risultati, anche se avevo passato gli ultimi due anni a cercare di salvare il mio gruppo di lavoro dagli attacchi di persone, che ho già dimenticato. Avevo tutto, ma non era vero". Con la conduzione di Temptation Island Vip, Simona Ventura è tornata sulla cresta dell'onda. La conduttrice, che ora collabora con la ...

Nonna Emma - a 105 anni sconfigge anche la polmonite / La decana di Montichiari dimostra un carattere da leone : A 105 anni Nonna Emma riesce a sconfiggere anche la polmonite. La decana di Montechiari in provincia di Brescia ha dimostrato ancora una volta di essere forte come un leone.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 21:38:00 GMT)

Massimo Di Cataldo età - 50 anni e non dimostrarli : il segreto del cantante : Quanti anni ha Massimo Di Cataldo? Il cantante ha 50 anni ma non li dimostra Massimo Di Cataldo è tornato in tv grazie ai programmi Ora o mai più e Tale e quale show e ha stupito tutti. Il cantante ha compiuto nel 2018 50 anni – è nato il 25 aprile 1968 – ma non […] L'articolo Massimo Di Cataldo età, 50 anni e non dimostrarli: il segreto del cantante proviene da Gossip e Tv.