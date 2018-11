Guai per Appendino

Milan - Gattuso in ansia per HiGuain : “non sappiamo se ce la farà per il match con la Juventus” : Presentatosi in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Real Betis, Gattuso ha parlato anche delle condizioni di Higuain Obiettivo riscattare la sconfitta dell’andata, il Milan si presenta in Spagna provando a dimenticare il ko con il Real Betis arrivato a San Siro. I rossoneri devono fare i conti con molte assenze, ma Gattuso non vuole alibi in questo particolare momento della stagione, nonostante tra gli ...

Calcio - Europa League 2019 : il Milan va a caccia di rivincite in casa del Betis. HiGuain assente per infortunio : Domani alle ore 21.00 torna protagonista l’Europa League 2019 di Calcio e siamo alla quarta giornata di incontri della fase a gironi. Un turno importante per il Milan di Rino Gattuso che, reduce dalla sanguinosa sconfitta interna contro il Betis Siviglia a San Siro, ha voglia di rifarsi in casa degli spagnoli per riprendersi la leadership del gruppo F. Non si preannuncia un match semplice al “Benito Villamartin“. I biancoverdi ...

Sau - il fratello è nei Guai : arrestato per rapina e spaccio : La Squadra mobile l'ha arrestato nel cuore della notte di ieri a Cagliari. Davide Sau, 32 anni, fratello dell'attaccante del Cagliari, Marco, ha raggiunto al carcere di Uta Michele Pili, 41 anni, ...

Infortunio HiGuain - gli aggiornamenti : forfait per il Betis - ansia in vista della Juventus : Infortunio Higuain, le ultime novità da casa Milan con il calciatore che non si sta allenando con il resto della squadra: salterà l’Europa League Infortunio Higuain, il calciatore del Milan salterà la sfida contro il Betis. Gennaro Gattuso dovrà fare a meno del bomber argentino per l’incontro di Europa League, con la speranza di recuperarlo per l’incontro domenicale contro la sua ex squadra, la Juventus. Il Pipita non si ...

La Prima Volta - Cristina Parodi non va in onda? Altri enormi Guai per la conduttrice : panico a Rai 1 : Altre pessime notizie per Cristina Parodi . Ieri, domenica 4 novembre, il suo La Prima Volta non è andato in onda su Rai 1: al termine di Domenica In , Viale Mazzini ha preferito trasmettere uno ...

Juventus-Manchester United - nuovi Guai per Allegri : si ferma Cancelo : Un punto per la qualificazione, tre per il primo posto matematico nel Gruppo H: la Juventus contro il Manchester United ha la possibilità di strappare il biglietto per gli ottavi di Champions con due turni di anticipo e di farlo addirittura da leader del girone. Questa mattina i bianconeri hanno lavorato sulla tattica da replicare […] L'articolo Juventus-Manchester United, nuovi guai per Allegri: si ferma Cancelo proviene da Serie A News ...

Una nuova Europa sovranista sarebbe un Guaio per l'Italia : Il governo gialloverde ha probabilmente rinunciato, almeno per ora, all'idea di un'Italexit. Ma la nuova Europa che vorrebbe veder nascere, con più spazio ai singoli stati, penalizzerebbe proprio noi

Perché è un Guaio serio per la democrazia se lo stato coincide con un solo partito : Pochi giorni fa, alcuni inferociti militanti no Tap hanno diffuso sui social e sulla rete diversi video molto critici con il Movimento 5 stelle per protestare contro la decisione del governo CDS (che curiosamente significa sia Credit Default Swap sia Conte Di Maio Salvini) di dare il via libera alla

