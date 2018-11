Grande Fratello Vip | la vendetta in faccia a Cecchi Paone | ' È stata lei | stavolta sbrocco'

Grande Fratello Vip - la confessione straziante di Martina Hamdy : 'Non vedo mio padre da 10 anni' : Nella casa del Grande Fratello Vip è il momento dello sfogo di Martina Hamdy , finora sempre molto riservata sulla sua vita privata. La meteorina ha parlato a Silvia Provvedi, Ela Weber e Jane ...

Palinsesti tv - il giovedì è diventato “giorno di punta” : da XFactor a Pechino Express - passando per Grande Fratello Vip e La tv delle ragazze. Ma è una giusta strategia? : Signori della tivù, scusate se vi disturbiamo, ma un dubbio ci attanaglia: avete mai pensato a un’altra collocazione, oltre quella del giovedì, per i vostri “stupendi” programmi del prime time? Perché sembra che la situazione vi stia sfuggendo di mano. Leggendo la guida tv, l’abbiamo capito, il giovedì è diventato il vostro giorno prediletto e ora vi state divertendo a collocare in questa serata di tutto e di più. Eppure non credete ...

Grande Fratello Vip 2018 torna in onda tra sorprese ed eliminati : chi uscirà nella puntata dell’8 novembre? : Doppia puntata questa settimana per il Grande Fratello Vip 2018 che torna in onda oggi, 8 novembre, dopo la puntata di lunedì scorso, con una nuova possibile eliminazione e nuove nomination. I vip in casa non regalano più molti scossoni al pubblico e mentre i "non pervenuto" aumentano, quelli ancora fedeli a questa edizione si preparano per l'appuntamento di oggi, alle 21.30 circa, per scoprire cosa succederà tra sorprese e ...

Grande Fratello VIP 2018 - la nona puntata dell'8 novembre 2018 : 4 concorrenti in nomination : Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini, stasera, lunedì 5 novembre 2018, in prima serata, su Canale 5, è giunto alla nona puntata. Grande Fratello Vip 2018 | Anticipazioni puntata 8 novembre 2018 Doppia puntata settimanale che vedrà chi tra Benedetta Mazza, Walter Nudo, Fabio Basile e Ivan Cattaneo dovrà abbandonare la casa. Nel corso della trasmissione sorprese ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona scatenato a Verissimo : 'Se vedo per strada Ilary Blasi...' : Fabrizio Corona , ospite a Verissimo , a proposito del durissimo scambio avuto con Ilary Blasi nella puntata di Grande Fratello Vip , in onda il 25 ottobre, dichiara: "Se vedo Ilary l'abbraccio e le ...

Grande Fratello Vip - il fidanzato di Lory Del Santo le manda un messaggio aereo : la sua reazione drastica : Al Grande Fratello Vip c'è stata una piacevolissima sorpresa per Lory Del Santo , architettata dal fidanzato Marco Cucolo e un'amica. I due hanno voluto farle sapere di essere suoi grandi sostenitori ...

Grande Fratello Vip 2018 : la nona puntata di giovedì 8 novembre in diretta : Salemi, Basile, Mazza Nuovo raddoppio settimanale per Grande Fratello Vip 2018. La nona puntata arriva a pochi giorni dalla precedente, e qui su DavideMaggio.it siamo pronti a seguirla con il liveblogging della serata, aggiornandovi in diretta minuto per minuto con tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip: anticipazioni nona puntata di giovedì 8 novembre 2018 Dalle 21.30 circa, Canale 5 trasmetterà la nona ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte : "Quello che ha fatto Cecilia non doveva succedere qui" : L'ex tronista si confida con Andrea Mainardi. Lo chef della Casa dopo lo sfogo di Monte: "Francesco sei un Grande uomo"

Grande Fratello Vip 3 - Fabrizio Corona riapre il caso con Ilary Blasi : “Ricordati cosa facevi tu a 16 anni” | Video : Fabrizio Corona riapre il caso: l’ex re dei paparazzi questa mattina ha pubblicato su Instagram un Video inedito dello scontro con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 3. L’intento di Corona è mostrare al pubblico le parole che sono state (secondo lui) censurate dalla produzione del reality show. Il nuovo fidanzato di Asia Argento ha dichiarato sui social: Mai, mai, mai sopporterò nessuna censura! Sempre dirò e urlerò quello che penso! ...

Grande Fratello Vip 3 diretta puntata 8 novembre 2018 : anticipazioni : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 8 novembre 2018 : sorprese e eliminato : Grande Fratello Vip 2018, Anticipazioni stasera 8 novembre 2018: la nona puntata Nuovo appuntamento speciale col Grande Fratello Vip 2018: la nona puntata dell’8 novembre riserverà sorprese? Le Anticipazioni non mancano di certo, anche se essendo passati pochi giorni dall’ultima prima serata non è successo molto di cui parlare. Ma non disperate, Ilary Blasi e […] L'articolo Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 8 novembre ...

Grande Fratello Vip - Fabio Basile prossimo all'uscita dalla casa : la rivelazione-choc di un ex gieffino : Fabio Basile fa parte del gruppo di concorrenti rimasti nell'ombra di questa terza edizione del Grande Fratello Vip . A riportarlo alla luce è la sua papabile uscita nella diretta speciale di stasera, ...

Walter Nudo svela chi è la donna che lo attrae al Grande Fratello Vip : GF Vip 3: Walter Nudo parla della concorrente che lo ha colpito fisicamente Walter Nudo continua ad essere punzecchiato al Grande Fratello Vip 3. L’attore, che ha dichiarato di non avere una donna da un anno e non aver nemmeno dato un bacio negli ultimi dodici mesi, è diventato l’interesse del gruppo delle giovani nel reality di Canale5. Nelle prime ore del mattino in giardino, Giulia Salemi, Benedetta Mazza e Le Donatella hanno ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte bacia Giulia Salemi ma frena : «Ho dato un bacio ad un’amica logorroica per farla stare zitta» : Salemi e Monte È scattato (finalmente?) il bacio alla luce del sole tra Francesco Monte e Giulia Salemi, concorrenti di Grande Fratello Vip 2018. L’ex tronista si è lasciato andare ed ha sorpreso la prezzemolina dandole un bacio sulle labbra. Allo stesso tempo, Francesco ha minimizzato il suo gesto ammettendo di averla baciata per farla tacere! “Così stai un po’ zitta” ha dichiarato. La Salemi, nonostante la battuta, è rimasta senza parole ...