Grande Fratello Vip 2018 | diretta nona puntata | Ilary Blasi in versione dark entra nella

Grande Fratello VIP 2018 - Pierluigi Gollini ha tradito Giulia Provvedi? : Un'indiscrezione da capogiri! La celebre social influencer Deianira Marzano spara una bomba in cui sarebbe coinvolto l'attuale fidanzato di Giulia Provvedi, Pierluigi Gollini. La Provvedi, come sappiamo bene, è reclusa all'interno della casa del Grande Fratello VIP dove il ragazzo ancora non si è materializzato, un problema che spesso Giulia ha lamentato.La Marzano tramite Instagram Stories ha deciso di raccontare uno scottante retroscena ...

Grande Fratello VIP 2018 - Francesco Monte parla di Cecilia Rodriguez : "Ha avuto coraggio - ma è stata egoista" : Francesco Monte ha voluto celebrare il primo anniversario di fidanzamento tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sì: parlando della sua ex fidanzata. Ancora una volta il pensiero della modella argentina è tornato a fare capolino nella testa del tarantino che durante una confidenza con Andrea Mainardi - ormai diventato un confessionale umano - ha fatto qualche considerazione sulla fine della passata storia: Io posso avere tanti pensieri, però ...

Grande Fratello Vip - Barbara D'Urso furiosa : «Queste cose non le voglio più sentire». Frecciatina a Ilary Blasi e Alfonso Signorini? : di Emiliana Costa Barbara D'Urso , Frecciatina al Grande Fratello Vip ? Oggi a Pomeriggio 5, la conduttrice ha intervistato un uomo pugliese che si è trasferito a Bologna per poter vivere più ...

Grande Fratello Vip - la vendetta in faccia a Cecchi Paone : 'È stata lei - stavolta sbrocco' : Dal cielo sulla casa del Grande Fratello Vip arriva un durissimo messaggio contro Alessandro Cecchi Paone . Con il solito ultraleggero che sorvola Cinecittà, i fan di Maria Monsé hanno fatto scrivere ...

Grande Fratello Vip - la confessione straziante di Martina Hamdy : 'Non vedo mio padre da 10 anni' : Nella casa del Grande Fratello Vip è il momento dello sfogo di Martina Hamdy , finora sempre molto riservata sulla sua vita privata. La meteorina ha parlato a Silvia Provvedi, Ela Weber e Jane ...

Palinsesti tv - il giovedì è diventato “giorno di punta” : da XFactor a Pechino Express - passando per Grande Fratello Vip e La tv delle ragazze. Ma è una giusta strategia? : Signori della tivù, scusate se vi disturbiamo, ma un dubbio ci attanaglia: avete mai pensato a un’altra collocazione, oltre quella del giovedì, per i vostri “stupendi” programmi del prime time? Perché sembra che la situazione vi stia sfuggendo di mano. Leggendo la guida tv, l’abbiamo capito, il giovedì è diventato il vostro giorno prediletto e ora vi state divertendo a collocare in questa serata di tutto e di più. Eppure non credete ...

Grande Fratello Vip 2018 torna in onda tra sorprese ed eliminati : chi uscirà nella puntata dell’8 novembre? : Doppia puntata questa settimana per il Grande Fratello Vip 2018 che torna in onda oggi, 8 novembre, dopo la puntata di lunedì scorso, con una nuova possibile eliminazione e nuove nomination. I vip in casa non regalano più molti scossoni al pubblico e mentre i "non pervenuto" aumentano, quelli ancora fedeli a questa edizione si preparano per l'appuntamento di oggi, alle 21.30 circa, per scoprire cosa succederà tra sorprese e ...

Grande Fratello VIP 2018 - la nona puntata dell'8 novembre 2018 : 4 concorrenti in nomination : Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini, stasera, lunedì 5 novembre 2018, in prima serata, su Canale 5, è giunto alla nona puntata. Grande Fratello Vip 2018 | Anticipazioni puntata 8 novembre 2018 Doppia puntata settimanale che vedrà chi tra Benedetta Mazza, Walter Nudo, Fabio Basile e Ivan Cattaneo dovrà abbandonare la casa. Nel corso della trasmissione sorprese ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona scatenato a Verissimo : 'Se vedo per strada Ilary Blasi...' : Fabrizio Corona , ospite a Verissimo , a proposito del durissimo scambio avuto con Ilary Blasi nella puntata di Grande Fratello Vip , in onda il 25 ottobre, dichiara: "Se vedo Ilary l'abbraccio e le ...

Grande Fratello Vip - il fidanzato di Lory Del Santo le manda un messaggio aereo : la sua reazione drastica : Al Grande Fratello Vip c'è stata una piacevolissima sorpresa per Lory Del Santo , architettata dal fidanzato Marco Cucolo e un'amica. I due hanno voluto farle sapere di essere suoi grandi sostenitori ...

Grande Fratello Vip 2018 : la nona puntata di giovedì 8 novembre in diretta : Salemi, Basile, Mazza Nuovo raddoppio settimanale per Grande Fratello Vip 2018. La nona puntata arriva a pochi giorni dalla precedente, e qui su DavideMaggio.it siamo pronti a seguirla con il liveblogging della serata, aggiornandovi in diretta minuto per minuto con tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip: anticipazioni nona puntata di giovedì 8 novembre 2018 Dalle 21.30 circa, Canale 5 trasmetterà la nona ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte : "Quello che ha fatto Cecilia non doveva succedere qui" : L'ex tronista si confida con Andrea Mainardi. Lo chef della Casa dopo lo sfogo di Monte: "Francesco sei un Grande uomo"

Grande Fratello Vip 3 - Fabrizio Corona riapre il caso con Ilary Blasi : “Ricordati cosa facevi tu a 16 anni” | Video : Fabrizio Corona riapre il caso: l’ex re dei paparazzi questa mattina ha pubblicato su Instagram un Video inedito dello scontro con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 3. L’intento di Corona è mostrare al pubblico le parole che sono state (secondo lui) censurate dalla produzione del reality show. Il nuovo fidanzato di Asia Argento ha dichiarato sui social: Mai, mai, mai sopporterò nessuna censura! Sempre dirò e urlerò quello che penso! ...

Grande Fratello Vip 3 diretta puntata 8 novembre 2018 : anticipazioni : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...