Google sarebbe al lavoro su un rebrand di Nest

“Top Shot” e “Flip to Shhh” sarebbero due nuove funzioni di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : Due funzioni di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL svelate da nuovo materiale pubblicitario, a pochi giorni dalla presentazione che avverrà il 9 ottobre. L'articolo “Top Shot” e “Flip to Shhh” sarebbero due nuove funzioni di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Nel codice sorgente di Google Chrome sarebbe stata scoperta un'avventura testuale segreta : Come segnalato da Eurogamer.net, nel codice sorgente di Google Chrome sarebbe stata scoperta un'avventura testuale segreta.Un utente Reddit ha trovato l'easter egg digitando "text adventure" in Google.com e aprendo la console javascript di Chrome. Sotto un avviso che ricorda agli utenti di non copiare e incollare manualmente nulla di dannoso nel codice, la console chiede: "ti piacerebbe giocare a un gioco? (si / no)".Sebbene non sia esattamente ...