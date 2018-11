Gomme invernali | dal 15 novembre scatta l’obbligo In alternativa ci sono le catene

ilfattoquotidiano

: RT @giornalesm: Interauto San Marino. Non farti trovare impreparato, prenota le gomme invernali per la tua auto. RICHIEDICI UN PREVENTIVO S… - BotGomme : RT @giornalesm: Interauto San Marino. Non farti trovare impreparato, prenota le gomme invernali per la tua auto. RICHIEDICI UN PREVENTIVO S… - giornalesm : Interauto San Marino. Non farti trovare impreparato, prenota le gomme invernali per la tua auto. RICHIEDICI UN PREV… - skywalker5005 : RT @Godot_65: Pecoroni avete messo le gomme invernali? -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Dopo il passaggio dall’ora legale all’ora solare, il cambio di pneumatici per le nostre auto è l’altro traumatico appuntamento che segna l’inizio del lungo periodo invernale: “traumatico” più che altro per le nostre tasche, ma prima di tutto necessario per viaggiare in sicurezza in qualsiasi condizione atmosferica. L’obbligo, sancito dall’articolo 6 del Codice della Strada, scatterà ufficialmente il 152018 e si estenderà fino al 15 aprile 2019. Tuttavia, come ogni anno, è consentito montare ledal 15 ottobre e tenerle fino al 15 maggio. Le Regioni interessate dal pit-stop di leggeValle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria, Molise, Puglia. Ma ognuna al suo interno ha delle Province maggiormente interessate all’ordinanza. Le ...