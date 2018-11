Gli industriali tedeschi | «Alleanza tra Italia e Germania per una manifattura digitale»

Germania : crescono a settembre Gli ordinativi industriali +0 - 3% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a settembre gli ordinativi industriali sono cresciuti dello 0,3% rispetto al mese precedente, battendo le attese degli analisti fissate su un ...

Si muove il partito del presidente : sponda per Gli industriali vicini alla Lega : Roberto ScafuriRoma Non è la prima, non sarà l'ultima. La lettera di "raccomandazioni" sulla manovra del presidente Mattarella al governo gialloverde è un "avvertimento" e, allo stesso tempo, un segnale a quel diffuso "partito del presidente" che trova, anche all'interno della stessa alleanza e del Consiglio dei ministri, dei traballanti o sicuri assertori, sia pure oggi in grave difficoltà. Ecco perché lo strumento della lettera, uno dei pochi, ...

Unione Industriali Napoli - anche Mansi e RobiGlio per la presentazione del grande progetto Connext - : Il tema persona è declinato attraverso le filiere scienza della vita, salute, benessere, welfare. La fabbrica del terzo millennio viene posta sotto i riflettori dell'innovazione, dalla realtà ...

Di Maio : «I fondi tolti alla Tav per la metro 2 a Torino». Gli industriali : siamo preoccupati Ma il cambio non si può fare : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Di Maio : «I fondi tolti al Tav li usiamo per la metro a Torino» Gelo deGli industriali : «Siamo davvero preoccupati» : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Ftse Mib ancora sotto pressione : stavolta pagano Gli industriali : La luce rossa accesa sull'economia potrebbe paradossalmente giustificare uno strappo, anche forte, alla regola europea e alle già tante concessioni fatte all'Italia sul fronte dei conti. Il problema, ...

Appello deGli industriali : ridiscutere Tav è un colpo mortale : ... per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche - fatto importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il grande asse che collegherà Oriente ed Occidente del mondo. La seconda ...

Appello deGli industriali : ridiscutere Tav è un colpo mortale : Roma, 30 ott., askanews, - Rimettere in discussione la Tav rappresenta un colpo mortale allo sviluppo del Nord Ovest. E' il grido d'allarme lanciato dal presidente dell'Unione Industriale di Torino, ...

Dall'industrialismo all'ecologia integrata - la sfida di GuGliotti : 'Salviamo la nostra agricoltura' : Il Patto è sostenitore di un economia integrata, che non svilisca la storia industriale del territorio, ma che sappia valorizzare al contempo quelle che già oggi sono delle eccellenze produttive: ...

Allarme deGli industriali : "La manovra va cambiata Il tempo sta scadendo" : E mo' basta. Si ferma sulla punta della lingua, il moto d'insofferenza del salernitano Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. Ma il senso della strigliata al governo, a margine del 33.mo convegno dei giovani imprenditori a Capri, non può essere frainteso. Investe l'intero modo di procedere degli inopinabili alleati in gialloverde, il loro mondo che fa della disintermediazione l'ariete che sfonda ogni certezza e magari usa come alibi le ...

Gli industriali del Nord bocciano il governo Conte : Ieri c'è stata un'altra staffilata del mondo confindustriale all'indirizzo di Palazzo Chigi, in occasione dell'assemblea generale di Assolombarda, alla Scala di Milano. Assolombarda, la più grande ...

L'ira deGli industriali traditi dalla manovra. E Salvini si dà alla fuga : Sarà pure convinto, Matteo Salvini, quando celebra il manovrone a colpi di condoni, assegni di mantenimento e pensioni anticipate a pioggia definendolo 'una vittoria degli italiani'. Ma certo non ne è ...

Spionaggio - la battaGlia tra Stati Uniti e Cina sui segreti industriali : Microchip spia, reti telefoniche compromesse, malware di Stato: da tempo la Casa Bianca cerca di sollevare l'attenzione sullo Spionaggio industriale e la sistematica raccolta di dati che alcuni Paesi -...