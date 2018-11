Giuseppe Liotta | trovato il corpo del medico Ultime notizie | 13esima vittima del

Maltempo Sicilia - ritrovato il corpo di Giuseppe Liotta : era in un vigneto invaso dal fango : È stato ritrovato il corpo di Giuseppe Liotta , il pediatra palermitano di 40 anni, scomparso dalla scorsa domenica in seguito al Maltempo che ha colpito la Sicilia , mentre si recava a lavoro a Corleone: il cadavere è stato rinvenuto in un'azienda agricola e invaso dal fango . Salgono così a 13 le vittime dell'allerta meteo sull'isola dello scorso weekend.Continua a leggere

Giuseppe Liotta - ritrovato in un vigneto il corpo del medico scomparso a Corleone : È stato ritrovato giovedì mattina il corpo senza vita di Giuseppe Liotta, il medico pediatra di cui si sono perse le tracce sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone per prendere servizio. Da cinque giorni le ricerche non si sono mai interrotte e il cadavere è stato individuato nelle campagne tra Roccamena e Corleone, nel palermitano, in un vigneto invaso dal fango. A notare il corpo è stato l’equipaggio di un elicottero della polizia ...