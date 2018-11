Giornata Mondiale del Diabete Tutte le iniziative in Romagna

Giornata Mondiale del Risparmio : Cittadinanzattiva lancia "Più informati - più protetti" : La relazione tra alfabetizzazione e stabilità finanziaria, in un mondo e con mercati finanziari più complessi e sfidanti, è sempre più stretta", ha dichiarato Antonio gaudioso, segretario generale di ...

A Messina la Giornata Mondiale dell'Ambiente : l'iniziativa è aperta anche alle scuole : L'Educazione allo Sviluppo Sostenibile , ESS, non riguarda solo l'ambiente, ma anche l' economia , consumi, povertà, nord e sud del mondo, e la società , diritti, pace, salute, diversità culturali, . ...

AMERICA/PANAMA - A Panama la prima "Giornata Mondiale della Gioventù Indigena" : Nei giorni della GMG in un parco sarà allestito un villaggio "tradizionale", dove musica, danze, artigianato e presentazioni artistiche mostreranno alla Gioventù di tutto il mondo la ricchezza di ...

Pasta falso mito - non fa ingrassare/ Giornata Mondiale - oggi 25 ottobre : attenzione al sugo! : La Pasta non fa ingrassare: in occasione del World Pasta Day ecco alcuni consigli da parte dei nutrizionisti su uno degli alimenti più amato e consumato al mondo(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 17:04:00 GMT)

LA PASTA NON FA INGRASSARE/ Giornata Mondiale - oggi 25 ottobre : tabù sfatato - non è vero che a cena fa male.. : La PASTA non fa INGRASSARE: in occasione del World PASTA Day ecco alcuni consigli da parte dei nutrizionisti su uno degli alimenti più amato e consumato al mondo(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:17:00 GMT)

I giovani insieme per "una Giornata Mondiale del servizio" : Non potrebbero tra l'altro magari aprirsi strade significative ed efficaci per il mondo intero? Quelle qui proposte sono possibili piste tutte casomai da valutare, su cui riflettere, insieme.

CUNEO/ Giornata Mondiale della psoriasi - Open Day al Carle con visite gratuite : Nell'occasione della Giornata mondiale della psoriasi, la struttura di dermatologia dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di CUNEO metterà a disposizione i propri ambulatori presso il Presidio ...

29 ottobre - Giornata Mondiale Una vita dopo l'ictus è possibile : L' ictus cerebrale è una malattia grave e disabilitante che colpisce ogni anno nel mondo circa 15 milioni di persone e nel nostro Paese circa 150 mila; quelle che sono sopravvissute, con esiti più o meno invalidanti, sono oggi almeno 800 mila. L' ictus è un evento improvviso, ...

Papa : Giornata Missionaria Mondiale - insieme ai giovani : questa è la strada : Gesù, ha sottolineato il Papa, 'cerca di correggere i suoi discepoli convertendoli dalla mentalità del mondo a quella di Dio'. 'Gesù - ha continuato - sa che Giacomo e Giovanni sono animati da grande ...

Giornata Mondiale dell’alimentazione 2018 - UniRC : al Dipartimento di Agraria momento di riflessione e dibattito : Si è svolto presso il Dipartimento di Agraria dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria un interessante incontro in occasione della GMA 2018 indetta dalla FAO in tutti i Paesi del mondo. Molti i partecipanti convenuti al convegno che ha registrato tra i relatori, oltre che gli “angeli” della carità, ricercatori dello stesso Dipartimento ed esperti del settore food. Ad aprire i lavori in Direttore del ...

Solitudine e autoisolamento alla Giornata Mondiale della Balbuzie. : Giornata Mondiale della Balbuzie se non affrontata la balbuzie è Solitudine e autoisolamento un problema per oltre 1 milione di italiani

Cagliari. Giornata Mondiale dell’Ascolto : incontro alla MEM mercoledì 24 : mercoledì 24 ottobre la MEM – Mediateca del Mediterraneo di Cagliari ospita l’incontro per la Giornata Mondiale dell’Ascolto. L’appuntamento è

Giornata Mondiale della povertà : in Italia record di persone a rischio - : In Europa il nostro Paese è tra quelli con il maggior numero di potenziali poveri, quasi il 30 per cento della popolazione. Mattarella: "Evitare che la povertà si traduca in crescente marginalità ...

Rugby - Ranking Mondiale (15 ottobre 2018) : la classifica agGiornata. Uomini al 14° posto - donne settime : La finestra autunnale dei Test Match internazionali di Rugby è sempre più vicina: tra fine ottobre e novembre anche il Ranking Mondiale della palla ovale subirà cambiamenti più o meno importanti. Anche l’Italia sarà impegnata, sia con la nazionale maschile che con quella femminile, in diversi incontri nel mese di novembre. L’Italia maschile affronterà nell’ordine Irlanda (in campo neutro), Georgia, Australia e Nuova Zelanda (in ...