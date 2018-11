Giorgia Meloni zittisce Berlusconi | “Proprio lui non parli di tradimento…”

Giorgia Meloni zittisce Silvio Berlusconi : 'Parla di tradimento - ma quando lui e Renzi...' : 'tradimento in politica è una parola che sento usare troppo spesso e ricordo a Berlusconi che quando lui fece il governo con Renzi le cose non andavano molto meglio. Mi sembra evidente che 5 Stelle e Lega si sono ...

Giorgia Meloni - l'alleanza in Europa con i Conservatori di Fitto : 'Così batteremo la sinistra e Macron' : Giorgia Meloni, nasce l' asse tra Fratelli d' Italia e i Conservatori e sovranisti dei paesi Visegrad. Alle Europee di maggio correrete con il vostro simbolo o ci saranno novità? 'Questa scelta va nel ...

Giorgia Meloni - il retroscena di Vespa sull'ingresso nel governo : 'Esclusi per non far soffrire Berlusconi' : Poche ore prima che nascesse il governo di Giuseppe Conte con il sostegno di Lega e Movimento Cinque Stelle, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono stati vicinissimi a far parte della squadra. Come ...

Decreto sicurezza - Giorgia Meloni : 'Ci asterremo - non c'è niente su rom e integralismo islamico' : ... abbiamo fatto una scelta, stiamo facendo una opposizione patriottica, sosteniamo il governo sulla migrazione ma non sulla politica economica. Non vogliamo strapuntini o poltrone', ribadisce la ...

Giorgia Meloni - l'accordo con il gruppo Visegrad per le Europee : con chi fonda un nuovo partito : L'appuntamento con le prossime elezioni Europee sarà per Fratelli d'Italia uno 'spartiacque per il futuro dell'Europa', ma anche per il partito di Giorgia Meloni . FdI compie oggi il primo grande ...

Giorgia Meloni : 'Sì al decreto sicurezza ma non sarò la ruota di scorta di Matteo Salvini' : 'Se qualcuno pensa di darci uno strapuntino per fare la ruota di scorta della maggioranza, sbaglia di grosso '. Giorgia Meloni è molto dura: se Fratelli d'Italia voterà sì al decreto sicurezza, non ...

Roberto Fico punge Giorgia Meloni : “Non usa il tricolore come uno striscione da stadio” : Roberto Fico tramite un tweet risponde alle critiche di Giorgia Meloni Il Presidente della Camera Roberto Fico ha cercato oggi di chiudere con un tweet la polemica che lo ha visto coinvolto nella querelle con Fratelli d’Italia. La terza carica dello Stato, infatti, nei giorni scorsi aveva chiesto ai deputati del partito di Giorgia Meloni di togliere un grande tricolore che avevano portato in Aula per attirare l’attenzione sulla ...

Giorgia Meloni rassicura il governo : "I voti di Fratelli d'Italia a favore del decreto sicurezza non mancheranno" : "Voteremo il decreto perché sulla sicurezza e sulla lotta all'immigrazione incontrollata la destra c'è sempre, noi ci saremo sempre. I voti di FdI non mancheranno". Con queste parole la leader di FdI, Giorgia Meloni, ha assicurato che i parlamentari del suo partito voteranno a favore del decreto sicurezza. "Ci sono state frizioni nella maggioranza, il Movimento 5 stelle è in difficoltà a votare il decreto sicurezza. ...

Giorgia Meloni : "FdI voterà il dl sicurezza" : Fratelli d'Italia voterà voterà il decreto sicurezza. Lo conferma Giorgia Meloni in persona in una diretta Facebook in cui sembra liberare il campo dai rumors degli ultimi giorni. 'Ne ho letto di ...

Il 4 novembre spiegato a Giorgia Meloni : Ventotto volumi, pomposamente chiamati “albo d’oro”, contengono i nomi degli oltre 600mila morti per cause belliche. A questi vanno aggiunti, e non c’è neppure una statistica ufficiale, centinaia di migliaia di civili morti per “avversità belliche”, che tradotto significa fame e malattia. Intere generazioni spazzate vie sulle trincee e sugli altopiani, migliaia di uomini fucilati per mantenere la disciplina su ordine di tribunali ...

4 Novembre - il video celebrativo di Giorgia Meloni tra Grande guerra e sovranismo : “Oggi come ieri non passa lo straniero” : “100 anni fa vincemmo la Prima guerra Mondiale. I nostri Eroi ci fecero liberi e sovrani. 100 anni dopo ricordiamo il loro sacrificio combattendo la stessa battaglia contro i nuovi invasori”. Così Giorgia Meloni su Facebook accompagna il video celebrativo realizzato per l’occasione, accompagnato dall’hashtag nonpassalostraniero. “Siamo una nazione unita e sovrana – ha detto Meloni – grazie al sacrificio ...

Giro d’Italia 2019 - la furia di Giorgia Meloni : “il Sud è stato completamente dimenticato” : Il presidente del partito ‘Fratelli d’Italia’ ha criticato la decisione degli organizzatori del Giro d’Italia di non inserire nel programma tappe al Sud “Un Giro d’Italia senza il Sud, quest’anno il meridione è stato completamente lasciato fuori dalla competizione. Non basta l’enorme divario già esistente a livello economico, infrastrutturale e sociale, ora anche lo sport è divisivo. La più ...

Desirée Mariottini - Giorgia Meloni lancia l'accusa : 'Perché l'ha uccisa il lassismo della sinistra' : Una rivendicazione politica e ideologica che spesso nasconde torbidi affari tra centri sociali, spacciatori e delinquenti vari. IMMIGRAZIONE Desirée è stata uccisa da chi ha favorito per anni l' ...

Giorgia Meloni : 'I partigiani a San Lorenzo contro il fascismo anziché per Desirée Mariottini. Sono allibita' : A San Lorenzo a Roma è stata violentata e uccisa Desirée Mariottini , di 16 anni. Ma i partigiani in piazza in quello stesso quartiere non manifestano per lei. No. Lo fanno contro la ' deriva fascista ...