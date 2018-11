Giochi 26 e riforma Coni? Malagò | vedremo

Manovra - ecco la bozza : 9 miliardi per il reddito - 7 per la riforma della Fornero Aumentano le tasse su Giochi e sigarette : Nel testo 73 articoli: stanziati 7 miliardi per la riforma della Fornero. Ci sono anche il taglio dell’Ires e la flat tax per gli autonomi, assunzioni nella Pubblica amministrazione. Aumentano le tasse sulle sigarette. Capitolo ad hoc per Genova