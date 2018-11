GFVIP Giulia Provvedi tradita dal fidanzato Pierluigi Gollini? Deianira | “L’ho visto con

GFVIP 2018 - la mamma di Giulia Salemi rivela : ‘Elia Fongaro mi ha spogliata con gli occhi’ : Nella casa del Grande Fratello Vip 2018 si è avvicinato molto a Jane Alexander, tanto che lei ha deciso di lasciare il compagno che la attendeva fuori dall’abitazione di cinecittà, eppure Elia Fongaro avrebbe provato a sedurre anche un’altra donna più grande di lui. Si tratta di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi che ha rivela to il retroscena a Casa Signorini, il programma web di Alfonso Signorini (QUI il video) La rivela zione di ...

GFVIP : Francesco Monte fa una gigantesca gaffe e chiama Giulia Salemi “Chechu” (VIDEO) : Oggi l’ex tronista stava parlando con Giulia Salemi e l’ha chiamata “Chechu”. “Ma stai scherzando Chechu?” Ovviamente per chi non lo sapesse già, quello era proprio il nomignolo intimo che usava Francesco Monte per... L'articolo GFVIP: Francesco Monte fa una gigantesca gaffe e chiama Giulia Salemi “Chechu” (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.