Gf Vip | Corona all' attacco della Blasi | Ricordati cosa facevi 16 anni fa

(Di giovedì 8 novembre 2018) Fabrizioha promesso venedetta quando il confronto con Ilarydurante del Gf Vip non è andato come sperato.Dopo diverse storie su Instagram, qualche frecciatina qua e là, Fabriziosi è andato a raccontare a Verissimo. Nella puntata di sabato, l'ex re dei paparazzi sarà un fiume in piena e darà la sua versione dei fatti su molti temi. Dalla finestua storia con Silvia al confronto con Ilary. "Vi dirò la mia verità", spiega su Instagram.Ma proprio in queste ore - forse per tenerci sulle spine - riparte l'a Ilary, quindi, pubblica un filmato, ma non uno in generale. Uno preciso. Nel video si vede Fabrizio litigare con Ilary durante la diretta del Gf Vip. E mentre la conduttrice lo sovrasta con il suo tono di voce,urla: "Dei potenti non me ne frega un cazzo perché quello che ho vissuto io, voi non l'avete vissuto....