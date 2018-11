GF VIP Benedetta Mazza in lacrime | “Nella vita sola come un cane | non ho niente | non ho

Grande Fratello VIP - Benedetta Mazza in lacrime. Lo sfogo della curvy : 'Nessuno ha bisogno di me' : In vista di una sua possibile eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, la sempre solare Benedetta Mazza è stata presa da un momento di sconforto e ha raccontato a Martina Hamdy le sue preoccupazioni e le sue paure per una sua possibile uscita. “Qui mi sento a casa” così inizia la confessione della bionda conduttrice per poi aggiungere tra le lacrime “Non mi sento a casa nemmeno con i miei”. Ma non è finita qui. Infatti, Benedetta ha ...

Grande Fratello VIP 2018 - ottava puntata : fuori la Monsè. Al televoto Fabio - Ivan - Walter e Benedetta : ottava puntata con il Grande Fratello Vip 2018 e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata - 21.43: Con le immagini di quanto successo in settimana, inizia l’ottava puntata del GF Vip. - 21.44: Ilary ...

Grande Fratello VIP - Ivan Cattaneo a Benedetta Mazza : “Attenta che da burrosa a lardosa è un attimo” : Un nuovo “scandalo” (se così si può chiamare) colpisce i concorrenti del Grande Fratello Vip, sorvegliati a vista dagli utenti del web, in attesa di scivoloni o frasi da contestare. Anche quest’anno c’è stata la presunta bestemmia (impunita), c’è stata l’accusa di omofobia e pure quella di razzismo. Ora tocca al “body shaming”: ci ha pensato Ivan Cattaneo a destare scalpore. Il web contesta all’icona della musica ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza - ecco perché il flirt al GfVIP può essere solo finzione : Il flirt tra Stefano Sala e Benedetta Mazza è sincero? In tanti se lo stanno chiedendo, dopo che su Oggi sono state pubblicate delle indiscrezioni che getterebbero ombre sulla veridicità della ...

Grande Fratello VIP - Ivan Cattaneo a rischio eliminazione per questa frase su Benedetta Mazza : Una frase azzardata potrebbe creare grossi guai a Ivan Cattaneo . Il web è in rivolta contro il cantante e chiede a gran voce la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip . Tutta colpa di quelle ...

Grande Fratello VIP 2018 - Ivan Cattaneo eliminato? Bufera per parole su Benedetta : Ivan Cattaneo eliminato dal Gf Vip? La polemica spacca il Web Non si fa altro che parlare di Grande Fratello Vip 2018: Ivan Cattaneo infatti se n’è uscito con un’altra delle sue e anche questa volta il Web sembra non aver digerito quanto ha visto e ascoltato. Diciamo sin da subito che a nostro avviso […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018, Ivan Cattaneo eliminato? Bufera per parole su Benedetta proviene da Gossip e Tv.

Gf VIP - baci e coccole a letto tra Stefano e Benedetta : I due dormono nello stesso letto accocolati mentre si scambiano effusioni. Qualcuno fuori potrebbe prenderla male...

Stefano Sala e Benedetta - aereo al GF VIP : la reazione di lui delude : Grande Fratello Vip, messaggio aereo per Stefano e Benedetta Mazza: Sala felice, ma la reazione non convince Tempo di sorprese al Grande Fratello Vip. Sul cielo di Cinecittà sono volati messaggi aerei molto speciali per i concorrenti del reality-show condotto da Ilary Blasi. Uno in particolare ha catturato l’attenzione degli inquilini della Casa più spiata […] L'articolo Stefano Sala e Benedetta, aereo al GF Vip: la reazione di lui ...