Genova | la guerra di Bucci ai senzatetto | dopo le multe a chi rovista nei cassonetti

Maltempo - sindaco Bucci : “Genova ha tenuto bene - non siamo in regime di guerra e non chiuderò i parchi” : “La direzione Ambiente mi ha chiesto di chiudere i parchi cittadini per valutare i danni e i pericoli, io ho detto di no. Non si può tenere una città in un regime di guerra“. Lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci durante un’informativa sulla situazione Maltempo nel corso del consiglio comunale. “Credo che chiudere i parchi sarebbe una cosa troppo pesante per i genovesi. Possiamo prenderci la ...

Gli sfollati di Genova sul piede di guerra : “Fondi congelati - a rischio i risarcimenti” : Un mese e mezzo ad aspettarlo, il fatidico, ormai famigerato decreto Genova, e adesso vorrebbero stracciarlo. Sono sul piede di guerra gli sfollati della zona rossa, sui quali ieri si è abbattuta l’ennesima tegola: la società Autostrade ha congelato la seconda tranche dei contributi che il Comitato sfollati aveva chiesto per far fronte alle nuove s...

Mef e Palazzo Chigi in guerra anche sul decreto Genova : Sono passati un mese e 11 giorni dal 14 agosto, il giorno in cui 43 persone sono morte nel crollo del ponte Morandi a Genova. Sono passati 12 giorni dal 13 settembre, il giorno in cui il Consiglio dei ministri ha annunciato l'approvazione “salvo intese” del cosiddetto decreto emergenze. Un testo pen