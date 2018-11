Gemma Galgani | dopo Rocco arriva Paolo Sarà la volta buona per la dama torinese?

Uomini e donne - Gemma Galgani e l'agguato a Rocco Fredella : arriva un nuovo cavaliere - lei ci esce : Dopo la fine della frequentazione con Rocco Fredella, Gemma Galgani si è dichiarata ufficialmente aperta a nuove conoscenze. Grazie a questo appello nella puntata di oggi, mercoledì 7 novembre, del ...

Tina Cipollari contro Gemma Galgani : si tirano i capelli a Uomini e Donne. Interviene Maria De Filippi : Ci risiamo: Tina Cipollari contro Gemma Galgani. Le due vengono di nuovo alle mani. Come Leggo.it ha riportato, non è la prima volta che nel salotto sentimentale di ' Uomini e donne ', condotto da ...

Uomini e donne - scoppia la lite. Tina Cipollari tira i capelli a Gemma Galgani - interviene Maria De Filippi : Tina Cipollari e Gemma Galgani vengono di nuovo alle mani. Come Leggo.it ha riportato, non è la prima volta che nel salotto sentimentale di ' Uomini e donne ', condotto da Maria De Filippi , si ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e il brutto sospetto su Rocco Fredella : 'La sta usando' - cosa sta nascondendo : Un brutto sospetto sul Trono Over . Il cavaliere Rocco Fredella , insinuano molti telespettatori di Uomini e donne , ha usato la dama Gemma Galgani per ottenere visibilità. Il loro tira-e-molla che ...

Uomini e Donne - Rocco Fredella nel mirino del web : dubbi sull'interesse per Gemma Galgani : Rocco Fredella e Gemma Galgani continuano ad attirare l'interesse dei telespettatori del Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere è giunto nel parterre del programma per conoscere la dama torinese che fin dall'inizio ha espresso qualche perplessita' in merito alle sue vere intenzioni. Nella puntata che Canale 5 ha trasmesso oggi 5 novembre [VIDEO], il rapporto tra dama e cavaliere si è fatto ancora più complicato: lui ha confermato la ...

Uomini e donne - raptus di Tina Cipollari contro Gemma Galgani : il pubblico la vuole cacciare - rischia il posto : A Uomini e donne di Maria De Filippi , Tina Cipollari ha scatenato l'indignazione del pubblico per il suo atteggiamento ritenuto fin troppo aggressivo. L'opinionista si è scontrata per l'ennesima ...

Uomini e Donne oggi : Rocco delude Gemma Galgani : oggi Uomini e Donne Trono Over: Rocco e Gemma discutono, nuovo cavaliere per la Galgani Dopo il ponte del primo Novembre, torna finalmente in onda Uomini e Donne. Si riparte con una nuova e curiosa puntata del Trono Over. Tina Cipollari inizia subito a punzecchiare Gemma e la dama entra in studio. Maria De Filippi […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Rocco delude Gemma Galgani proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Ecco Perchè Gemma Galgani è la Dama Più Amata e Odiata! : Gemma Galgani, la Dama di Torino ospite da anni a Uomini e Donne è il personaggio più amato dai fan e più criticato dagli haters. Sale lo share con Gemma Galgani! Continua il clamoroso successo del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne trono over, che grazie ai racconti delle vicende amorose dei personaggi conquista molti dei telespettatori italiani. Sono proprio le puntate del trono senior a raggiungere il più alto livello di ascolti, ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti umilia Gemma Galgani : “Fidanzata? La vorrei così…” : Uomini e Donne trono Over ha avuto in Giorgio Manetti e Gemma Galgani una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni. Il ‘gabbiano’ di Firenze e la dama di Torino hanno fatto sognare gli spettatori del dating-show di Maria De Filippi: adesso, però, i rapporti tra i due appaiono alquanto incrinati. Anche perché a quanto pare Manetti avrebbe iniziato una frequentazione con un’odiata rivale della Galgani, vale a dire Anna ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani e l'umiliazione finale : 'Pulita dentro e fuori' - Giorgio Manetti la brutalizza : Intervistato dal settimanale Vero , il cavaliere più famoso di Uomini e Donne Giorgio Manetti ha parlato dei suoi progetti futuri. Sicuramente in programma ci sarebbe la volontà di un ritorno in ...

Uomini e Donne - malore per Gemma Galgani : Gemma Galgani ha avuto un malore durante la puntata del Trono Over di Uomini e Donne registrata il 29 ottobre scorso. La dama torinese ha reagito male alle novità raccontate da Maria De Filippi su ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari toglie lo scettro a Maria De Filippi e spegne il microfono a Gemma Galgani : La puntata di ieri, lunedì 29 ottobre, di Uomini e Donne è stata definita una delle puntate migliori andate in onda fino ad adesso del Trono over . Le facce di Gemma Galgani , l'ironia dell'...

Uomini e donne - Gemma Galgani colta da malore in studio : Panico in studio a Uomini e donne. Nella puntata di ieri Gemma Galgani, la dama più amata del programma di Maria De Filippi ha avuto un malore e ha lasciato lo studio seguita da un preoccupato Rocco. L’opinionista Tina Cipollari, per sdrammatizzare il momento e andare ridicolizzare la sua acerrima nemica, ha portato in studio un medico che ha prontamente visitato la Galgani. Il motivo del malore è l’ennesima delusione d’amore a Uomini e ...

Uomini e Donne - malore in studio per Gemma Galgani : Tina Cipollari chiama un medico : Gemma Galgani ha avuto un malore in studio lunedì, durante la puntata del Trono Over di Uomini e Donne. La dama torinese non ha retto alla notizia che il “suo” Rocco sia uscito con Mariangela tanto che prima ha iniziato a piangere disperata e a tremare convulsamente, poi si è ritirata dietro le quinte. A causare questa reazione è stato il fatto che, secondo quanto raccontato da Maria De Filippi, Rocco e Mariangela non solo si ...