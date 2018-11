Game of Thrones 8 | le anticipazioni sul primo episodio

Adidas lancia le scarpe di Game of Thrones : Non c’è solo Dragonball al centro dei crossover ideati da Adidas per dare un tocco geek alle proprie linee di calzature. Dopo le sneaker EQT Support Primeknit ispirate a Goku, Vegeta, Freezer e gli altri personaggi partoriti dal genio di Akira Toriyama, il gruppo tedesco sta preparando una serie di scarpe basate sulla celebre serie Game of Thrones della Hbo. La notizia non è di queste ore — l’annuncio in realtà risale a qualche mese ...

Le sneakers adidas per Game of Thrones : I rumours si susseguivano da mesi, ma in pochi ci credevano. Possibile che adidas avesse deciso di lanciare una nuova sneaker dedicata a Game of Thrones? Il dubbio si è dissipato nel giro di poco tempo, e si è trasformato in speranza, con il lancio, qualche settimana fa delle sneakers, sempre di adidas, dedicate a Dragon Ball. E infatti il portale Sneaker News ha diffuso delle immagini (al momento non ancora ufficiali) delle adidas Ultra ...

Trump usa parole e font di Game of Thrones (e la Hbo non è contenta) : pic.twitter.com/nk2vKvHuaL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2018 Che Game of Thrones sia più di una semplice serie tv lo dimostra il fatto che le sue citazioni siano ormai un fenomeno culturale diffuso, dai meme ai discorsi comuni. A riprova è arrivato di recente anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a utilizzare un chiaro riferimento alla produzione tratta da George RR Martin: in uno dei suoi ormai consueti ...

"Sanctions are coming" : Trump annuncia le sanzioni all'Iran con una parodia di Game of Thrones : L'inverno sta arrivando, e anche la seconda tranche di sanzioni contro l'Iran. L'accostamento sembrerà bizzarro, ma per comprenderlo basterà guardare il tweet di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti per ricordare al mondo che il 5 novembre ripartiranno tutte le sanziono contro l'Iran, che erano state revocate nel 2015 grazie all'accordo sul nucleare, ha postato una foto che ricorda la serie Game of Thrones.Nell'immagine, ...

Game of Thrones - l’ottava stagione “ribalterà la storia” : La fine di Game of Thrones si sta avvicinando: con un debutto dell’ottava e ultima stagione previsto per la primavera 2019, iniziano le anticipazioni su quelli che saranno degli episodi da record. A fornire la prima immagine ufficiale del nuovo ciclo è il magazine americano Entertainment Weekly, che dedica la sua copertina alla coppia formata da Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Jon Snow (Kit Harington), in tenuta invernale dato il loro ...

Sibel Kekilli - la Shae di Game of Thrones : “Chi dovrebbe sedere sul Trono? Magari gli estranei” : Caparbia, fiera e capace di tenere testa a un leone. Sono caratteristiche del personaggio di Shae nella celebre serie Hbo Game of Thrones (in Italia su Sky Atlantic), ma la sua interprete Sibel Kekilli non sembra essere da meno. L’attrice tedesca, nota al cinema per La sposa turca, lo scorso anno aveva reagito con forza contro le valanghe di insulti e messaggi sessualmente espliciti sui social network, proveniente prevalentemente dalla ...

Naomi Watts nel prequel di "Game of Thrones" : Sarà una cronaca di come dall'età dell'oro del continente si è passati ai suoi momenti più oscuri. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli, a parte il fatto che si dovrebbero indagare sulle vere ...

Game of Thrones - Naomi Watts protagonista del prequel : Sarà Naomi Watts la protagonista di una delle serie prequel di 'Game of Thrones' targate Hbo. Nello show, ispirato ai romanzi 'Le cronache del ghiaccio e del fuoco' di George Martin, ideato da Jane ...

Da Naomi Watts in «Game of Thrones» a Cate Blanchett : la nuova carica delle dive in tv : Game of Thrones (2011 – 2019)The Big Bang Theory (2006 - 2019)Homeland (2012 – 2019)Veep (2012 – 2019)Mr. Robot (2015 - 2019)Jane The Virgin (2014 – 2019)iZombie (2015 – 2019)Unbreakable Kimmy Schmidt (2015 – 2019)Transparent (2014 – 2019)Gotham (2014 – 2019)Una Serie di Sfortunati Eventi (2017 – 2019)Due bionde, due serie tv. Hollywood, che da tempo rifornisce la televisione di talenti e nomi roboanti, ha prestato alla serialità americana due ...

Game of Thrones - Naomi Watts sarà la star della serie prequel : Non è un mistero che sia in cantiere una serie prequel di Game of Thrones e, piano piano, ogni pezzo del puzzle sta andando al suo posto grazie all’incessante lavoro della macchina produttiva della HBO: dopo che è stato confermato l’ordine dell’episodio pilota, ora è uscita la notizia che la star di riferimento della nuova serie probabilmente sarà Naomi Watts. L’attrice di origini australiane, nota per aver preso parte a ...

Game of Thrones - Naomi Watts sarà nel cast della serie prequel : (foto: Getty) Mentre l’avventura della serie principale si avvia alla conclusione, con l’ultima stagione prevista per la primavera 2019, il mondo di Game of Thrones è destinato ad espandersi con una nuova serie prequel. Hbo ha confermato nel giugno 2018 di voler lavorare alla puntata pilota e ora arriva un’importante notizia riguardante il cast. È stato annunciato infatti che l’attrice due volte candidata agli Oscar Naomi ...

Naomi Watts nella serie tv prequel di Game of Thrones : Un annuncio a sorpresa scuote il mondo di Game of Thrones - Il Trono di Spade: Naomi Watts sarà tra i protagonisti del pilot del prequel della serie tv cult di HBO (in Italia su Sky Atlantic e Rai4).Il pilot è il primo dei cinque progetti legati al mondo di Game of Thrones ad aver avuto il via libera almeno per la realizzazione del pilot. Ancora senza titolo, questo pilot è candidato a diventare l'erede della serie tv, possibilmente a ...

Le serie che hanno aperto la strada a Game of Thrones : 1. La spada della verità (2008-2010): il fantasy2. Carnivàle (2003-2005): la complessità narrativa3. True Blood (2008-2014): il sesso esplicito4. Deadwood (2004-2006): la violenza5. Roma (2005-2007): il colossalL’ultima stagione di Il trono di spade – o Game of Thrones – debutterà a 2019 inoltrato, ma chi segue la serie con più fervore trova quasi quotidianamente su internet notizie sullo show, tanto è alto il profilo di questa produzione ...

Emilia Clarke - nuovo amore per la star di Game of Thrones? La foto misteriosa su Instagram : I fan di Emilia Clarke e di Game of Thrones sono letteralmente in subbuglio dopo una misteriosa foto pubblicata dall'attrice su Instagram in occasione del suo compleanno. Emilia Clarke , che ha appena ...