Franco Battiato sta bene | il cantautore riappare in una nuova foto sui social

Franco Battiato riappare su Facebook : la prima foto dopo l'incidente domestico del novembre 2017 : ROMA - Un bicchiere di vino bianco, il piatto ancora vuoto in attesa del pranzo. Franco Battiato ricompare sui social, in una foto pubblicata su Facebook dal cantautore Luca Madonia, che condivide il ...

