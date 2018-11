Francia | Matuidi e Nzonzi convocati per le sfide con Olanda e Uruguay

Nations League - Francia -Olanda 2-1 : Mbappé-gol su assist di Matuidi : PARIGI - Bella, giovane, talentuosa e già campione del mondo. Con un Mbappé in formato top, la Francia supera 2-1 l'Olanda nella seconda tornata di Nations League volando in testa alla classifica: il piccolo grande fuoriclasse del Psg porta la nazionale ...

Francia - ecco i convocati di Deschamps : c'è Matuidi : Il ct ha comunque voluto precisare che adesso era giusto chiamare il gruppo dei campioni del mondo, 'ma ciò non vuol dire che in futuro non ci debbano essere novità' . In particolare potrebbe tornare ...