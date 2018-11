Football Leaks ' Psg valutava i giovani giocatori con criteri etnici' Il club ammette

Football Leaks 'Psg valutava i giovani giocatori con criteri etnici' : PARIGI - Dal 2013 alla primavera 2018, i responsabili dell'area scouting del Psg hanno utilizzato criteri etnici nelle schede di valutazione dei giovani giocatori. È quanto rivela Mediapart, membro ...

Infantino replica alle rivelazioni di Football Leaks : 'Nessun favore. Superlega? Niente Mondiale per chi la gioca' : ... così che i club possano avere una piattaforma importante su cui crescere, restando dentro il sistema" e anche per evitare quanto accaduto in altri sport come il basket. Sul Mondiale 2026 Anche sull'...

Football Leaks - Infantino al contrattacco : ''Figlio di immigrati italiani dà fastidio'' : ROMA - 'Io posso capire che è dura accettare che un figlio di immigrati italiani sia al mio posto, ma non c'è stato alcun illecito e tutto è stato fatto alla luce del sole'. Gianni Infantino replica ...

Football Leaks - Infantino : 'Non accettano che un figlio di immigrati italiani sia al vertice' : TORINO - Nessuna difesa d'ufficio, ma la convinzione di aver sempre operato per il bene del calcio e soprattutto in modo trasparente. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino , al centro di una ...

Il presidente della FIFA ha replicato alle alle rivelazioni su suoi presunti "alleggerimenti" delle sanzioni relative al FFP per club come PSG e Manchester City.

Football Leaks -2 : se emiri e oligarchi non rispettano il Fair Play Finanziario : Ma poi, anziché colpire duro il club parigino, sceglie una soluzione politica anziché l'applicazione delle regole. Lo stesso problema di sovrastima, sia pure con misure molto ridimensionate rispetto ...

Football Leaks e l affare Mbappè l offerta del Real e quelle clausole accettate dal Psg : PARIGI - Kylian Mbappè è stato a un passo dal Real Madrid nell'estate del 2017. A svelare il retroscena di mercato legato all'attaccante francese campione del mondo, attualmente in forza al Paris Saint Germain, è 'L'Equipe' che riporta i documenti di Football Leaks, ottenuti da Der Spiegel e analizzati dal consorzio giornalistico Eic, European Investigative ...

