Fondi per il Wi Fi gratuito nelle città Modica deve sbrigarsi

Tumore dell’ovaio : terapie personalizzate e più efficaci con analisi approFondite del DNA : Cresce in Italia il numero di donne che ogni anno sono colpite da Tumore dell’ovaio. Per il 2018 sono attesi 5.200 nuovi casi e si registra un aumento del 7% dal 2013 ad oggi. Si tratta di una malattia insidiosa anche perché otto volte su dieci viene diagnosticata in fase avanzata. Negli ultimi anni ci sono state novità terapeutiche, guidate da analisi molecolari, che ci fanno sperare in un aumento significativo della sopravvivenza delle ...

La truffa delle residenze per i Fondi di Amatrice : inchiesta su 200 romani : False residenze dei romani ad Amatrice per ottenere i fondi destinati ai terremotati. Arrivati e già notificati i primi 'avvisi di conclusione delle indagini' per i reati di truffa e falso finalizzato ...

Maltempo : coordinamento nazionale per accedere ai Fondi Ue : Il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha ricevuto dal dipartimento della Protezione civile la proposta di dar vita ad un coordinamento fra le dieci Regioni italiane e le due Province autonome interessate dal Maltempo dei giorni scorsi per accedere al Fondo di Solidarieta’ dell’Unione Europea. Lo comunica la Provincia di Bolzano che, insieme alle altre zone colpite, presentera’ al dipartimento un dettagliato ...

Luca Parnasi - i verbali degli interrogatori : “Soldi a Eyu e PiùVoci? Era un modo per finanziare Pd e Lega”. Fondi anche a Fdi : I finanziamenti alle fondazioni Eyu e PiùVoci per dare in realtà soldi al Pd e alla Lega. Ma anche Fondi “in chiaro” a Fratelli d’Italia. E il rapporto sempre più stretto con Luca Lanzalone, l’avvocato di Genova che il sindaco di Livorno Filippo Nogarin ha presentato alla collega di partito Virginia Raggi. Fino ad accettare una proposta per un colloquio dall’assessore allo Sport del Campidoglio, Daniele Frongia, ...

Ecco una ricca galleria di sFondi per nascondere il notch (download) : Jay Thakar ha pubblicato una raccolta di ben 181 sfondi studiati per "nascondere" o, quantomeno, rendere meno visibile il tanto odiato notch L'articolo Ecco una ricca galleria di sfondi per nascondere il notch (download) proviene da TuttoAndroid.

Perché la pericolosità del governo si spiega bene con i Fondi europei rifiutati : Roma. Mentre l’Italia è flagellata – da nord a sud, dal Veneto alla Sicilia – con morti e distruzione a causa del maltempo e della fragilità del territorio, non si sa come reagire alla notizia della rinuncia da parte del nuovo governo dei fondi europei contro il dissesto idrogeologico. L’unica spieg

Asia ha preso la mamma - i fratellini e i nonni : raccolta Fondi per la bimba scampata alla tragedia : Asia Giordano, 12 anni, è scampata alla tragedia che ha colpito due famiglie nella villetta di Casteldaccia, in provincia di...

Gli sviluppatori di Farming Simulator donano Fondi per combattere la siccità in Australia : Lo sviluppatore Giants Software e i vari distributori del celebre franchise Farming Simulator stanno donando ingenti somme di denaro per aiutare gli agricoltori Australiani, riporta Gamespot.Dovete infatti sapere che in questo periodo l'Australia sta vivendo un grave periodo di siccità, per aiutare il territorio arrivano dunque le donazioni da parte di questi sviluppatori, e non sono certo pochi.Stiamo parlando di Five Star Games e Focus Home ...

Eurogruppo - Tria punta ai Fondi per il disastro maltempo. Moscovici : “Sanzioni all’Italia? Sarebbe l’esito peggiore” : Una “parola che rifiuto totalmente è la parola ‘punire’. Non sono mai stato partigiano delle sanzioni. Le sanzioni sono sempre ciò che può succedere alla fine, ma sono la peggiore delle vie d’uscita”. Nel giorno in cui a Bruxelles si svolge la riunione dell’Eurogruppo, dove si incontrano i 19 ministri dell’economia della Zonaeuro, il commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici, parla dei rischi ...

Il ministro Costa chiede di accedere ai Fondi Ue per il maltempo : "I ministri competenti ci stanno lavorando" : "Stiamo valutando in queste ore, con i ministri competenti, nell'ambito della presidenza del Consiglio" di poter accedere ai fondi europei di solidarietà per i danni causati dal maltempo. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - il cui ministero non è direttamente competente in materia - ha spiegato, arrivando ad un convegno alla Fondazione Cariplo di Milano, che su questo "stanno lavorando da una parte il ministro ...

Spariti i Fondi per la riapertura del viadotto Sente? Botta e risposta tra Cavaliere e Federico : Il Fondo e' ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' ...

Maltempo - Conte : “In settimana i primi Fondi”. Casellati : “Pericolo costante - serve normativa per ricostruzione rapida” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Sicilia, tra i territori di Palermo e Agrigento, travolti dal Maltempo nella notte. Il vicepresidente Matteo Salvini in Veneto, nel Bellunese sconvolto nei giorni scorsi. Entrambi in elicottero per sorvolare le zone piegate dalla furia delle acque, quella che cade dal cielo e quella che esonda dai fiumi. Conte – che farà anche visita ai familiari delle vittime al Policlinico di Palermo e ...

Tajani : "Fondi Ue per aiutare gli agricoltori" : Raccolti compromessi, bestiame sterminato, serre distrutte. È uno scenario apocalittico quello del nostro territorio segnato dal maltempo degli ultimi giorni. Il primo pensiero va alle vittime e alle ...

Zaia mette il presepe a scuola : Fondi per far nascere Gesù tra i banchi : Anche quest'anno la Regione Veneto si impegna a far "nascere" Gesù nelle scuole. Sono stati stanziati infatti ben 50mila euro per premiare gli istituti che per primi realizzeranno il tradizionale presepe di Natale.Come racconta Tgcom24, il merito è di un emendamento alla legge di stabilità regionale presentato dal centrodestra e approvato a maggioranza."Così valorizziamo la tradizione culturale ed artistica italiana", l'assessore all'Istruzione ...