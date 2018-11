Fiorentina | Toldo | “Lafont può diventare un grande portiere | ha tutto”

Inter-Fiorentina : premiato il doppio ex Toldo [VIDEO] : Poco prima del fischio d’inizio di Inter-Fiorentina, anticipo della sesta giornata di Serie A, è stato premiato un doppio ex della gara: Francesco Toldo. Il portiere, infatti, ha vestito sia la maglia viola che quella nerazzurra. In azzurro, è nel cuore di tifosi per la super prestazione nella semifinale di Euro 2000 contro l’Olanda. Grande Toldone! @ToldoFrancesco #amala#InterFiorentina pic.twitter.com/L1r9X35lUR — ...