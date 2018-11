ilfattoquotidiano

: Finanza e potere, “ecco la rete invisibile che unisce le aziende quotate in Borsa attraverso i loro manager e azion… - Cascavel47 : Finanza e potere, “ecco la rete invisibile che unisce le aziende quotate in Borsa attraverso i loro manager e azion… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Senza entrare in questioni teologiche, un fondamento è il non valore del denaro per se stesso e di conseguenza la coscienza… - mauriziofabi99 : RT @aldovagata: @pbecchi Non c'è alcun bisogno di classificarli come massoni o altro. Sono semplicemente politici che per tornaconto person… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Sessantuno persone in tutto fanno da pivot intorno a cui ruota l’intero mercato azionario italiano. Sono manager e professionisti che siedono in almeno tre consigli di amministrazione di gruppi quotati a Piazza Affari. Ma c’è anche chi di poltrone ne ha quattro, cinque o sei. È il 3% di quella che nel gergo della sociologia viene definita “corporate élite“. Che in Italia somiglia molto a un “old boys network“, un gruppo chiuso di individui prevalentemente maschi con lo stesso background sociale e un’età media elevata. Tredici di quei 61 svolgono o hanno svolto incarichi di vertice in associazioni di industriali come Confindustria e non mancano un senatore, un ex sottosegretario di Stato e un ex ministro. Ci sono poi, puntualmente, i grandi nomi del capitalismo familiare, da Agnelli a De Benedetti e Marcegaglia. A ricostruire ladei ...