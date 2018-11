Finalmente l’italiano su Bixby per Samsung Galaxy S8 e S9 | la probabile data di uscita

optimaitalia

Finalmente l'italiano su Bixby per #SamsungGalaxyS8 e S9: la probabile data di uscita

(Di giovedì 8 novembre 2018) L'evento organizzato ieri daè stato importante non solo per fare il punto della situazione su Android Pie, ma anche per chiarire alcuni aspetti importanti relativi a, ovviamente in riferimento a modelli come i variS8 e S9. Dopo alcune anticipazioni condivise sulle nostre pagine qualche giorno fa, infatti, occorre selezionare una serie di informazioni trapelate nelle ultime ore, in modo tale da comprendere in quale direzione stia andando lo sviluppo del tanto discusso assistente vocale. Anche in riferimento all'in lingua italiana.In primo luogo, come era ampiamente prevedibile, ci sarà il supporto ad app e modelli di terze parti, un po' come avviene da mesi con Google Assistant, anche se per ora non si è parlato di smartphone competitor., almeno per ora, che si proceda con altre categorie merceologiche per non favorire la concorrenza. ...