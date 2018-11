Figliomeni-Rollero | Roma | stazione Tor di Valle nel degrado

Figliomeni-Rollero : ascensore Anagnina inagibile da quasi una settimana : Roma – “L’ascensore che conduce alla stazione Anagnina della linea A della metropolitana non e’ funzionante da quasi una settimana e nessuno purtroppo si e’ preoccupato di intervenire per ripristinarlo. E, di conseguenza, soprattutto le persone disabili o in carrozzina e le mamme con passeggini non possono accedere alla metropolitana e quindi sono gravemente discriminate nel servizio di trasporto pubblico locale, ...

Figliomeni-Rollero : maggiori paure maltempo provocate da gestione verde : Roma – “Arrivano le piogge autunnali e puntualmente ecco aggravarsi i disagi alla nostra citta’, con la circolazione praticamente bloccata ovunque e le buche che continuano ad aprirsi sull’asfalto, ma la paura piu’ grande per i cittadini romani si dimostra ancora una volta la scarsa manutenzione delle alberature. Non e’ piu’ accettabile che a Roma si abbia paura di andare nei parchi o di transitare sulle ...

Figliomeni-Rollero : Bene sgombero insediamento abusivo Muratella : Roma – “Lo sgombero di un insediamento abusivo presso il quadrante della Muratella (Municipio XI) avvenuto poche ore fa rappresenta senz’altro un passo fondamentale per restituire legalita’, sicurezza e decoro alla zona e ai pendolari della stazione, ma ancora una volta si individua come un intervento tardivo che ha provocato per la zona enormi sacrifici in termini di sicurezza e decoro, anche perche’ enormi sono i ...

Figliomeni-Rollero : piazza della Radio invasa da senzatetto e nomadi : Roma – “Oramai non passa giorno dove in una piazza, in un parco oppure in un angolo di strada della nostra amata citta’ non ci sia degrado e bivacco. Una denuncia che sul territorio di Roma arriva insistente da diversi residenti e cittadini di vari quadranti di questa citta’, come ad esempio coloro che vivono nella zona Marconi e’ quella che chiede di riconsegnare piazza della Radio a Roma e all’intero ...

Figliomeni-Rollero : chiediamo sgombero campo nomadi Castel Romano : Roma – “Sono ormai diversi mesi che gli automobilisti che transitano sulla Via Pontina, in particolare nella zona adiacente il campo nomadi di ‘Castel Romano’ si e’ obbligati a convivere con questa situazione di illegalita’ dove, sia giorno che di notte, si rischia di essere presi di mira con delle vere e proprie sassaiole ponendo in serio pericolo gli automobilisti che transitano sulla ...

Rollero-Figliomeni : Urge intervento parco giochi Piazza Consoli : Roma – “Il parco giochi situato in Piazza dei Consoli presso il quadrante Tuscolano e’ un bene per i bambini e rappresenta da sempre uno degli spazi protetti dove poter giocare in sicurezza. Tuttavia si sta trasformando in una zona off limits per i piu’ piccoli a causa della scarsa manutenzione e noncuranza che portano quotidianamente cittadini e residenti a chiedersi continuamente se questo immobilismo generato da ...

Figliomeni-Rollero : Verano da anni verte in stato abbandono - danno per parenti : Roma – “Il Cimitero Monumentale del Verano versa ormai da troppi anni in uno stato di abbandono pietoso, tra cappelle divelte, oggetti trafugati, verde incolto, viali dissestati, guano che ricopre le tombe, ma la vergogna sembra senza fine. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte di cittadini che ci documentano, anche attraverso alcune foto, di alcuni punti all’interno del cimitero dove e’ interdetto l’accesso ...

Figliomeni-Rollero : Stazione Torre Angela al buio - tutelare sicurezza : Roma – “Sono diversi giorni che ciclicamente le strade adiacenti la Stazione Metro C di Torre Angela restano al buio, molto spesso infatti ci si trova a dover camminare senza sapere dove si mettono i piedi o, peggio, a doversi guardare intorno per paura di incontrare ‘loschi’ personaggi, senza neanche poter vedere bene di chi si tratta”. “Gli utenti che giornalmente usufruiscono della Stazione di Torre Angela ...