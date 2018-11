Festival RIFF | Enzo De camillis le periferie abbandonate dalla politica

aldiladelcinema

(Di venerdì 9 novembre 2018) Dopo una carriera trentennale tra scenografie e direzione artistica di eventi, la regia è con la produzione, soprattutto concentrata sulla realizzazione di film e documentari di temi sociali sia in Italia che all’estero, sono l’impegno diDeche non è certo nuovo al circuito dei. Tre anni fa, il suo lungometraggio Un intellettuale in Borgata con uno stupendo Leo Gullotta, ha viaggiato in lungo e in largo per inazionali e internazionali, con significativi successi, ricordiamo il premio Internazionale delOmovis a Napoli e il premio Internazionale Libero Bizzarri, per poi approdare in città come Stoccolma nel 2015, Sofia, Lisbona nel 2016 fino a Buenos Aires 2017 e Santa Fe 2018, proiettato in Argentina in occasione della Mostra fotografica (grazie al Centro Sperimentale di Cinematografia) curata sempre dal De, dal ...