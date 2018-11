Fed | tassi fermi fra il 2% e il 2 | 25%

Usa : la Fed lascia i tassi invariati - 'bene mercato del lavoro e crescita' : La Federal Reserve ha lasciato i tassi di interesse Usa tra il 2% e il 2,25%. La banca centrale Usa ha rialzato i tassi tre volte quest'anno e dovrebbe rialzarli nella riunione del prossimo mese. Nel ...

Usa - la Fed lascia fermi i tassi : 20.32 La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro negli Usa resta fermo in una forchetta tra il 2 e il 2,25%. Nel comunicato emesso al termine della riunione della banca centrale americana si fa cenno a un possibile prossimo rialzo. "Si attende -si legge- che ulteriori aumenti graduali saranno coerenti con l'espansione sostenuta della attività economica,le buone condizioni del mercato del lavoro e dell'inflazione", mentre ...

El-Erian : 'Fed rialzerà i tassi nonostante il sell-off sul mercato globale' : All'inizio di questo mese, il presidente della Fed Jerome Powell ha detto che i tassi sono molto lontani dal cosiddetto livello neutro, un livello né accomodante né restrittivo per l'economia. In ...

Clarida - Fed - difende rialzo tassi : 'avanti con rialzi graduali' : L'ex Pimco ha aggiunto che 'alzare i tassi troppo velocemente potrebbe accorciare l'espansione dell'economia in modo ingiustificato mentre alzarli troppo lentamente potrebbe risultare in un aumento ...

Trump : 'Scontento della Fed - Obama aveva i tassi a zero' : Il presidente americano, Donald Trump, ha nuovamente espresso i propri malumori riguardo alla normalizzazione della politica monetaria della Fed. 'Dico solo questo: sono molto scontento della Fed perché Obama ha avuto i tassi d'interesse a zero', ha detto Trump al Wall Street Journal, 'ogni volta che facciamo ...

Per Kaplan - Fed - due - tre rialzi tassi per il livello neutro : Sulla base di solidi fondamentali, l'attuale politica della Fed secondo Kaplan è ancora "modestamente" accomodante, riporta Reuters. Venerdì, parlando a un evento organizzato dal Manhattan Institute, ...

Bullard - Fed - soddisfatto dell'attuale livello dei tassi Usa : "Siamo in ottima forma adesso", ha sottolineato, riferendosi allo stato dell'economia a stelle e strisce, che ha sorpreso in positivo quest'anno. Bullard, che non sarà membro votante del Federal Open ...

Fed sfida Trump - minute : per Fomc necessari altri rialzi tassi : Rese note le minute relative all'ultimo meeting del Fomc - il braccio di politica monetaria della Federal Reserve - dello scorso 26 settembre, quando i tassi di interesse Usa sono stati alzati per la ...

Stati Uniti : Fed pubblica i verbali della riunione di settembre - si punta a nuovi graduali rialzi dei tassi : Washington, 17 ott 21:31 - , Agenzia Nova, - Nei verbali della riunione di settembre, i funzionari della Federal Reserve , Fed, evidenziano come la forte economia stia giustificando il... , Was,

Giappone : governatore Boj Kuroda - aumento tassi Fed un bene per l'economia globale : Tokyo, 16 ott 05:43 - , Agenzia Nova, - Il governatore della Banca del Giappone , Boj, , Haruhiko Kuroda, ha dichiarato che i progressivi aumenti dei tassi di riferimento da parte... , Git,

Trump insiste : Fed aggressiva sui tassi : 21.50 "E' ridicolo quello che la Fed sta facendo. E' troppo aggressiva e sta facendo un grande errore". Così Donald Trump che in un'intervista a Fox torna ad attaccare la Fed sui tassi. Ma aggiunge: "Non licenzierò" il presidente della Fed Jerome Powell, sono "deluso". E Larry Kudlow,consigliere economico della Casa Bianca,cerca di smorzare le polemiche: "Tutti sappiamo che la Fed è indipendente. Trump non sta dettando la politica della banca ...