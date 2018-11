Fed | tassi fermi fra il 2% e il 2 | 25%

Stati Uniti : Fed mantiene tassi invariati - bene economia e mercato del lavoro : In una dichiarazione, rilasciata dopo la riunione politica, la Fed ha ripetutamente sottolineato la forza dell' economia Usa e che i dati, dall'ultimo incontro di settembre, "indicano che il mercato ...

Usa - la Fed lascia fermi i tassi : 20.32 La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro negli Usa resta fermo in una forchetta tra il 2 e il 2,25%. Nel comunicato emesso al termine della riunione della banca centrale americana si fa cenno a un possibile prossimo rialzo. "Si attende -si legge- che ulteriori aumenti graduali saranno coerenti con l'espansione sostenuta della attività economica,le buone condizioni del mercato del lavoro e dell'inflazione", mentre ...

El-Erian : ' Fed rialzerà i tassi nonostante il sell-off sul mercato globale' : All'inizio di questo mese, il presidente della Fed Jerome Powell ha detto che i tassi sono molto lontani dal cosiddetto livello neutro, un livello né accomodante né restrittivo per l'economia. In ...

Clarida - Fed - difende rialzo tassi : 'avanti con rialzi graduali' : L'ex Pimco ha aggiunto che 'alzare i tassi troppo velocemente potrebbe accorciare l'espansione dell'economia in modo ingiustificato mentre alzarli troppo lentamente potrebbe risultare in un aumento ...

Trump : 'Scontento della Fed - Obama aveva i tassi a zero' : Il presidente americano, Donald Trump , ha nuovamente espresso i propri malumori riguardo alla normalizzazione della politica monetaria della Fed. 'Dico solo questo: sono molto scontento della Fed perché Obama ha avuto i tassi d'interesse a zero' , ha detto Trump al Wall Street Journal, 'ogni volta che facciamo ...

Per Kaplan - Fed - due - tre rialzi tassi per il livello neutro : Sulla base di solidi fondamentali, l'attuale politica della Fed secondo Kaplan è ancora "modestamente" accomodante, riporta Reuters. Venerdì, parlando a un evento organizzato dal Manhattan Institute, ...

Bullard - Fed - soddisfatto dell'attuale livello dei tassi Usa : "Siamo in ottima forma adesso", ha sottolineato, riferendosi allo stato dell'economia a stelle e strisce, che ha sorpreso in positivo quest'anno. Bullard, che non sarà membro votante del Federal Open ...