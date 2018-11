Farming Simulator 19 si mostra in un nuovo Trailer

Gli sviluppatori di Farming Simulator donano fondi per combattere la siccità in Australia : Lo sviluppatore Giants Software e i vari distributori del celebre franchise Farming Simulator stanno donando ingenti somme di denaro per aiutare gli agricoltori Australiani, riporta Gamespot.Dovete infatti sapere che in questo periodo l'Australia sta vivendo un grave periodo di siccità, per aiutare il territorio arrivano dunque le donazioni da parte di questi sviluppatori, e non sono certo pochi.Stiamo parlando di Five Star Games e Focus Home ...