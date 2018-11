Faraday Future - Si ferma la fabbrica | futuro in bilico

quattroruote

(Di giovedì 8 novembre 2018) Lahato tutte le operazioni della propriadi Hanford, in California, licenziando 40 operai e congedandone altri 60. La Casa americana creata con capitali cinesi ha infatti imposto un periodo di congedo non retribuito, che durerà almeno fino alla fine di quest'anno, a tutti i lavoratori entrati in azienda dopo il primo maggio 2018, proponendo ai dipendenti assunti prima di tale data di continuare a lavorare con un salario ridotto. Secondo quanto riportato dalla Abc, fino alla fine di dicembre nello stabilimento californiano rimarranno solo 10 persone, principalmente manager e responsabili dei reparti.Nata sotto una cattiva stella. La società creata nel 2014 dal miliardario cinese Jia Yueting, già fondatore di tech company come la LeEco, sembrava essere avviata verso un florido: nelle scorse settimane la Evergrande Health, una holding di Hong Kong ...