Falsi contratti di lavoro per ottenere permessi di soggiorno | tre denunciati

Falsi contratti di lavoro a migranti - ex viceprefetto arrestato a Savona : aiutava in cambio di gioielli - cene e biglietti : gioielli, cene, dispositivi elettronici, lavori di manutenzione e biglietti per le partite della Juventus in cambio del proprio aiuto a un’organizzazione che si occupava di fare entrare immigrati in Italia con Falsi contratti di lavoro. È l’accusa con cui i carabinieri hanno arrestato Andrea Giangrasso, 69 anni, ex viceprefetto di Savona. Il funzionario, in pensione dal 2014, dovrà rispondere dei reati di favoreggiamento alla permanenza di ...