Fabrizio Corona svela | ' Io e Asia non stiamo insieme | Belen Rodriguez la mia ossessione'

(Di giovedì 8 novembre 2018) Dopo giorni in cui si è detto e scritto di tutto sul suo conto, finalmenteha deciso di parlare: è la rivista 'Io Spio' quella scelta dall'imprenditore per fare chiarezza sulla sua chiacchierata situazione sentimentale. Il 45enne, interpellato sul flirt conArgento VIDEO, ha ridimensionato il tutto precisando che non stanno, ma che la stima profondamente come donna. Sono le parole che l'ex re dei paparazzi ha usato su, però, ad aver scatenato il Gossip: l'uomo, infatti, ha definito la showgirl argentina come la sua dolcesminuisce la storia conArgento Da un paio di giorni, sul web, non si parla d'altro che della frequentazione in corso traArgento; tutti i siti e i giornali di gossip, infatti, stanno riportando le foto dei baci che i due si sono scambiati per strada pochi giorni fa. ...