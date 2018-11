Fabrizio Corona | oggi ospite a Verissimo | ha fatto retromarcia Vorrebbe chiedere scusa a

Non è finita! Fabrizio Vs Ilary : spunta un altro video. E quello che dice Corona è terribile. Il video : Ne abbiamo parlato in tutte le salse, ma da questo punto di vista beh… ancora nessuno aveva avuto il piacere di guardarlo. Parliamo della sfuriata di qualche settimana fa tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi. Da telespettatori abbiamo potuto vedere solo le immagini dal punto di vista televisivo: la rissa al Grande Fratello Vip fino al momento in cui la moglie di Francesco Totti ha interrotto il collegamento finendo per zittire l’ex paparazzo. ...