F1 | Vettel in astinenza di… successi | “vorrei tornare a vincere il prima possibile | non è

sportfair

(Di giovedì 8 novembre 2018) Il pilota tedesco della Ferrari ha parlato alla vigilia del week-end del Brasile, sottolineando di volerilIl Gp del Messico è ormai alle spalle, Sebastianpare aver metabolizzato la sconfitta nel campionato piloti, concentrandosi adesso solo su quello Costruttori. PHOTO 4/LaPresse Il tedesco vuole portare la Ferrari al successo e, per farlo, ha bisogno di trovare punti e vittorie in queste due ultime gare della stagione. Non è ancora il momento di bilanci, il ferrarista non ha intenzione di lanciare lo sguardo oltre Interlagos: “non ho pensato molto a quello che è successo quest’anno, credo che sia stato positivo allontanarmi un po’ dalla questione. Ora dobbiamo fare ancora queste due gare e, a stagione ancora in corso, credo che non sia l’ora di tirare delle conclusioni. Credo che sarebbe il momento sbagliato per ...