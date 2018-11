F1 | Raikkonen spinge la Ferrari | “vogliamo vincere il titolo Costruttori | siamo qui per

sportfair

(Di giovedì 8 novembre 2018) Il pilota finlandese sempre di poche parole nel corso dei suoi incontri con la stampa, l’obiettivo del week-end però è chiaro: provare a recuperare terreno nel MondialeUn obiettivo ancora da provare a centrare, chiudendo alla grande un’annata iniziata bene e poi conclusa non secondo i pronostici. Lavuole il, è questo il target fissato per queste due ultime gare del Mondiale 2018, ma non sarà facile centrarlo visti i 55 punti di gap dalla Mercedes. Photo4/LaPresse Interrogato sulla questione, Kiminon ha nessuna intenzione di partire battuto: “quando ho vinto il mio campionato l’ho vinto qui, ma non è una cosa a cui penso. E’ successo ad Interlagos ma questo non cambierà quanto accadrà quest’anno, cercheremo di fare il meglio possibile in gara. Non c’è nulla di diverso, per me non esiste ...