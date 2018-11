F1 | la Mercedes dà una mano alla ‘dormiente’ FIA | nuovo colpo di scena nel caso dei

F1 Mercedes - Hamilton : «Una sensazione incredibile» : CITTA' DEL MESSICO - Con il quarto posto al termine del GP del Messico Lewis Hamilton, su Mercedes, si è laureato per la quinta volta campione del mondo di Formula 1: 'Sono qui dal 2013, eguagliare quello che ha fatto Fangio con la Mercedes è una sensazione incredibile. E' una sensazione molto strana quella che provo ora. Voglio ringraziare il ...

F1 - GP Messico 2018 : Red Bull davanti ma Ferrari e Mercedes ci provano - in una gara ricca di variabili : Sarà un Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno (clicca qui per programma e tv) all’insegna delle emozioni quello che vivremo questa sera. Sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez è tutto pronto per una gara quanto mai imprevedibile e ricca di variabili. davanti, com’è ben noto, scatteranno le due Red Bull, confermando che la monoposto di Milton Keynes è la migliore a Città del Messico, ma da questo punto in poi tutto è ...

F1 - Valsecchi sul caso Mercedes : 'Grave che non ci sia Tombazis - è una mancanza regolamentare importante' : A tal proposito Davide Valsecchi durante il Paddock Live di Sky Sport F1 ha voluto dire la sua in merito a questa situazione che sta facendo molto discutere. 'I commissari sul posto hanno lasciato la ...

Formula 1 - GP Austin. Arrivabene : 'Nessuna spaccatura in Ferrari. Cerchi Mercedes irregolari? No comment' : "E' normale che ogni GP fai un'analisi di quello che è successo per vedere quelli che sono i possibili errori e Cerchi di far meglio la gara dopo". Così Maurizio Arrivabene a Sky Sport F1 nel venerdì di libere ad Austin. Il team principal della Ferrari ha poi aggiunto: "spaccatura interna? A me tutta questa storia fa un po' ridere, perché è normale che quando stai guidando il ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Mercedes osservata speciale per i fori dei cerchi delle ruote posteriori. Una soluzione aerodinamica vietata? : Non è certo una novità. In Formula Uno la lotta non c’è solo in pista, dove coraggio e velocità la fanno da padroni, ma anche fuori per le scelte tecniche fatte sulle vetture e i dubbi suscitati circa il rispetto dei regolamenti. Nel Mondiale 2018 la Ferrari è stata spesso al centro della scena. Si pensa alla nube bianca proveniente dagli scarichi ad inizio anno o alla vicenda del doppio sensore montato sulla power unit della Rossa per ...

F1 - la Ferrari punta il dito contro la Mercedes : inviata una lettera di chiarimenti alla Federazione : La scuderia di Maranello avrebbe inviato una lettera alla FIA per valutare mozzo e cerchio posteriore delle due monoposto della Mercedes Si anima la vigilia del Gp degli Stati Uniti, in programma nella serata italiana di domenica sul circuito di Austin. La Ferrari infatti avrebbe inviato una lettera di chiarimento alla Federazione Internazionale, mettendo nel mirino una soluzione adottata dalla Mercedes sulle proprie ruote ...

LIVE F1 - GP Giappone 2018 in DIRETTA : qualifiche. Verso una prima fila Mercedes - Ferrari per il miracolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Giappone 2018, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Suzuka, Lewis Hamilton arriva più in forma che mai, reduce da tre vittorie consecutive (5 nelle ultime 6 gare) che ne hanno consolidato la leadership. Il britannico infatti può contare su 50 punti di vantaggio sul Ferrarista Sebastian Vettel e a 5 corse dalla conclusione il campionato ...

F1 - Hamilton si gode una super Mercedes : “mai provato così tanto piacere nel guidare questa macchina” : Il pilota della Mercedes ha parlato del suo venerdì di prove libere, ponendo l’accento sulla superiorità della W09 Una giornata fantastica, una superiorità schiacciante della Mercedes nel venerdì di prove libere di Suzuka. Doppietta sia nelle FP1 che nelle FP2, con Hamilton davanti a Bottas in entrambe le sessioni, un modo perfetto per il britannico di cominciare un week-end che potrebbe mettere la parola fine nella corsa al titolo ...

LIVE F1 - GP Russia 2018 in DIRETTA : Mercedes per una comoda doppietta - la Ferrari si gioca tutto in partenza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Russia, sedicesima prova del Mondiale di Formula Uno 2018. Sul tracciato di Sochi la Mercedes si è presenta alla corsa domenicale in grande spolvero, dopo aver monopolizzato la scena nel corso delle qualifiche. La prima fila occupata dalle Frecce d’Argento, grazie alla pole di Valtteri Bottas e al secondo posto di Lewis Hamilton, lascia presagire una gara in cui il team di Brackley possa ...

Formula 1 - sorpasso Mercedes su una Ferrari sbiadita : Il Campionato non è ancora perso, ma la strada adesso è tutta in salita. Nel Mondiale Piloti Seb deve recuperare 40 punti a Lewis, 281 a 241,, in quello Costruttori il ritardo di Maranello rispetto a ...

F1 - Vettel non risparmia la Mercedes : “giochi di squadra? Non è una sorpresa che facciano certe tattiche” : Il pilota tedesco ha parlato del gioco di squadra messo in atto dalla Mercedes a Monza, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Obiettivo dimenticare Monza, con questo stato d’animo Sebastian Vettel si avvicina al Gp di Singapore. Il tedesco vuole riscattare il mezzo passo falso commesso in Italia, provando a recuperare punti importanti in classifica a Hamilton, distante adesso 30 lunghezze dopo la vittoria ottenuta due ...

Mick Schumacher - Esibizione al Nürburgring su una Mercedes DTM : Mick Schumacher proverà la Mercedes-AMG C63 DTM questo fine settimana, sul circuito del Nürburgring. Il figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 sarà al volante della "race taxi" per un'Esibizione che si terrà venerdì.Unottima annata. Dopo il buon debutto del 2016 nella Formula 4 italiana e in quella tedesca, Mick è passato lo scorso anno in Formula 3 e ha accumulato parecchia esperienza, che durante questa stagione ...