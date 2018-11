F1 – Il ‘regalo’ di Hamilton alla Mercedes | “in Brasile ed ad Abu Dhabi per vincere il

sportfair

: Dieci anni fa - il 2 novembre 2008 - l'indimenticabile GP del Brasile che regalò a Lewis Hamilton il primo titolo i… - FormulaPassion : Dieci anni fa - il 2 novembre 2008 - l'indimenticabile GP del Brasile che regalò a Lewis Hamilton il primo titolo i… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Lewissi fissa un obiettivo per le due ultime gare del campionato mondiale di Formula Uno:per trionfare nel titolo costruttori con laDopo aver trionfato come campione del mondo 2018 nel Gp del Messico, Lewisvuole raggiungere un altro obiettivo prima della conclusione di questa stagione. Negli ultimi due appuntamenti del campionato Mondiale di Formula Uno, il britannico dellavorrebbe agguantare il titolo costruttori insieme al suo team. Ine ad Abu, le frecce d’argento saranno insediate dalle Ferrari, che sognano lo stesso obiettivo. Chi la spunterà? Intantoa Gazzetta dello Sport ha confessato sul titolo costruttori: “voglio davvero riuscirci per la squadra, per loro ha una significato molto grande. Il mio solo obiettivo adesso è provare ale due gare che mancano a fine campionato per far ...