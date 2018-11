F1 | GP Brasile 2018 | Mercedes con i cerchi privi di fori ad Interlagos? La scuderia di

F1 - GP Brasile 2018 : le 5 risposte che dovrà darci la gara di Interlagos : Dopo aver festeggiato il quinto titolo mondiale di Lewis Hamilton, il Mondiale di Formula Uno 2018 si appresta a vivere il suo penultimo atto della stagione, recandosi a San Paolo per il Gran Premio del Brasile. Sul tracciato di Interlagos vivremo un fine settimana particolare, con tutti i piloti senza pressioni particolari e, quindi, pronti a regalarci grande spettacolo. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio gli spunti più importanti del ...

F1 - GP Brasile 2018 : Sebastian Vettel vuol interrompere il digiuno da vittorie. Sei gare senza successi per il tedesco : Siamo alla vigilia del penultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. In Brasile il Circus si esibirà su uno dei tracciati tradizionali e più ricchi di storia, dove tanti campionati si sono decisi tra gioie e lacrime, o dove sono state firmate imprese incredibili: vengono in mente le vittorie iridate di Kimi Raikkonen, con la Ferrari, nel 2007 e di Lewis Hamilton, con la McLaren, nel 2008 mentre l’impresa di Ayrton Senna del ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Voglio vincere per regalare alla Mercedes il titolo dei costruttori” : Lewis Hamilton non è sazio e, dopo aver conquistato il Mondiale 2018 di Formula Uno dei piloti, vuol continuare la propria striscia vincente nel penultimo appuntamento iridato in Brasile per consentire alla Mercedes di aggiudicarsi il titolo dei costruttori. Il vantaggio delle Frecce d’Argento nei confronti della Ferrari è confortante: 55 punti a due gare dalla conclusione sono un tesoretto importante. Un margine che obbligherà la Rossa a ...

Formula 1 - GP Brasile 2018. Il punto sulla stagione Ferrari a due gare dal termine del mondiale : Le monoposto Ferrari e Mercedes sono sempre più vicine La rincorsa della Rossa è iniziata nel 2014 quando l'introduzione della Power Unit ha aumentato il divario con la rivale Mercedes. Anno dopo anno ...

F1 - GP Brasile 2018 : la Ferrari punta alla doppietta ad Interlagos - Hamilton a cuor leggero - Red Bull cerca conferme : Il penultimo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai alle porte. In Brasile, sullo storico tracciato di Interlagos, il Circus si esibirà per regalare emozioni all’appassionato e caloroso pubblico sudamericano, pronto ad affollare le tribune del circuito e godersi lo show. Come è noto, la sfida per il campionato piloti è già finita: Lewis Hamilton si è laureato campione del mondo per la quinta volta in carriera, la quarta con la ...

F1 - GP Brasile 2018 : come vederlo in tv su Sky e TV8. Programma - orari e calendario del fine settimana : Dopo un weekend di pausa, il circus della Formula Uno si trasferisce ad Interlagos per il Gran Premio del Brasile 2018, ventesimo e penultimo appuntamento della stagione. Assegnato il titolo iridato piloti in Messico a Lewis Hamilton con due gare d’anticipo, è ancora (parzialmente) in bilico il Mondiale costruttori con una situazione che vede la Mercedes in testa con 55 punti di vantaggio sulla Ferrari in vista delle ultime due tappe ...

Gran Premio del Brasile 2018 : anteprima e orari del weekend : Venerdì 9 novembre Libere 1: 14:00-15:30 , Sky Sport F1 HD, Libere 2: 18:00-19:30 , Sky Sport F1 HD, Sabato 10 novembre Libere 3: 15:00-16:00 , Sky Sport F1 HD, Qualifiche: 18:00 , Sky Sport F1 HD/TV8, Domenica 11 novembre Gara: 18:10 71 giri 305,909km , Sky Sport F1 HD/TV8, * tutti gli orari indicati si riferiscono all'Italia: tra ...

Formula 1 - GP Brasile 2018. Interlagos tra storia e curiosità : Una curiosità: tutti e 4 i campioni del mondo presenti in griglia quest'anno , Hamilton, Vettel, Raikkonen e Alonso, hanno vinto e perso almeno un titolo ad Interlagos. Pilota Vinti Persi Alonso 2005,...

F1 - GP Brasile 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel prossimo weekend il Circus della Formula Uno farà tappa verso il Brasile, per il penultimo appuntamento del campionato. I giochi per la classifica piloti sono già fatti mentre per la graduatoria riservata ai costruttori la matematica riserva ancora alcune possibilità alla Ferrari. Rossa che reduce dal secondo e terzo del GP del Messico, con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen alle spalle della Red Bull di Max Verstappen, punta a centrare il ...

F1 - GP Brasile 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane ad Interlagos : Tra due settimane il circus della Formula Uno si trasferirà ad Interlagos per il Gran Premio del Brasile, ventesima e penultima tappa del Mondiale 2018. Dopo il “back to back” Austin-Città del Messico si torna a gareggiare su una pista storica del calendario del Campionato, visto che si sono disputate delle corse storiche che hanno spesso deciso l’esito del Mondiale. Il weekend comincerà giovedì 8 novembre con la consueta ...

