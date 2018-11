F1 Ferrari | Raikkonen | «Interlagos pista impegnativa»

F1 Ferrari - Raikkonen : «A Interlagos curve impegnative» : Interlagos - 'Il primo Gran Premio del Brasile a Interlagos si è tenuto 45 anni fa: ormai è un classico. La S do Senna è una curva che permette di frenare tardi: in uscita, nell'ultima parte della "S",...

F1 - Vettel a cuore aperto : “sogno il Mondiale con la Ferrari - il mio futuro è qui. Raikkonen? Ecco perché andiamo d’accordo” : Il pilota della Ferrari ha parlato di vari temi, soffermandosi sul suo prossimo compagno di squadra e sui progetti per il proprio futuro Quattro titoli mondiali già in tasca, gli ultimi due conclusi al secondo posto dietro una Mercedes apparsa nella seconda parte di stagione piuttosto superiore. Sebastian Vettel però non si arrende, le parole sussurrate ad Hamilton subito dopo il Gp del Messico lo sottolineano. L’anno prossimo ha ...

F1 Ferrari - Raikkonen : «Sarà una gara lunga e difficile» : CITTA' DEL MESSICO - 'Oggi il feeling generale con la vettura era migliore rispetto a ieri; abbiamo fatto progressi ed è una cosa positiva. In qualifica, in alcuni giri il comportamento era buono in ...

F1 Ferrari - Raikkonen : «La gestione delle gomme sarà fondamentale» : CITTA' DEL MESSICO - Kimi Raikkonen scatterà dalla sesta posizione nel Gp del Messico. 'Oggi il feeling generale con la vettura era migliore rispetto a ieri; abbiamo fatto progressi ed è una cosa ...

F1 - Ferrari - Raikkonen sul venerdì di libere messicane : 'Giornata nella norma - ma dobbiamo migliorare' : Di certo abbiamo fatto progressi nel corso della sessione, ma c'è ancora del lavoro da fare ", ha concluso il campione del mondo 2007 F1 - Ferrari, Raikkonen sul venerdì di libere messicane: '...

F1 – Terminate le Fp1 in Messico : le Red Bull fanno il vuoto - molto più dietro le Ferrari di Vettel e Raikkonen [TEMPI] : All’Autodromo Hermanos Rodriguez il primo a brillare è Max Verstappen: il pilota della Red Bull segna il tempo più veloce nelle prime prove libere del Gp del Messico Il weekend del terzultimo appuntamento del campionato mondiale di F1 è appena iniziato grazie alle prime prove libere scese in pista all’Autodromo Hermanos Rodriguez. Con Lewis Hamilton ad un passo dal titolo mondiale, le Fp1 del Gp del Messico hanno dato il loro ...

Formula 1 - GP Messico. Raikkonen in conferenza : 'Tra Ferrari e Mercedes hanno fatto la differenza i dettagli' : La Ferrari riparte in Messico dal successo di Kimi Raikkonen ad Austin con l'obiettivo di mettere un altro sigillo su un Mondiale che probabilmente si chiuderà comunque proprio domenica con il quinto ...

F1 Ferrari - Raikkonen : «Messico - speriamo di vincere ancora» : CITTA' DEL MESSICO - La vittoria in Texas ha fatto venire "appetito" a Kimi Raikkonen: il pilota Ferrari spera in una replica in terra messicana. ' Ad Austin abbiamo ottenuto un gran risultato, ...

F1 - a tutto Raikkonen : 'troppe cazzate dai media. La comunicazione di Monza? Vi dico cosa ho chiesto alla Ferrari' : Ci sono piccole cose che possono portarti a perdere punti come un ritiro, un errore o un incidente, e questo ha un impatto enorme nell'economia di un campionato '. Photo4/LaPresse Il discorso poi ...

F1 - a tutto Raikkonen : “troppe cazzate dai media. La comunicazione di Monza? Vi dico cosa ho chiesto alla Ferrari” : Nel corso di una lunga intervista, Kimi Raikkonen ha raccontato molti lati nascosti del suo carattere, esprimendo anche il suo giudizio su Vettel e sulla Formula 1 in generale Una vittoria che mancava da cinque anni, un modo perfetto per congedarsi dalla Ferrari, scuderia che Kimi Raikkonen lascerà al termine di questa stagione. Photo4/LaPresse Lo aspetta un biennale con la Sauber-Alfa Romeo, un’esperienza da vivere tutta d’un ...

F1 - Wolff rende onore alla Ferrari : “hanno meritato la vittoria - sono contento per Raikkonen” : Il team principal della Mercedes si è complimentato con Raikkonen e la Ferrari per la vittoria ottenuta nel Gp di Austin Niente da fare per la Mercedes, costretta ad Austin a cedere la vittoria alla Ferrari, apparsa superiore rispetto alle Frecce d’Argento. Buon per Hamilton che la vittoria sia andata a Kimi Raikkonen, già tagliato fuori dalla corsa al titolo mondiale al contrario di Vettel che, dopo il quarto posto, resta appeso ad ...

F1 - Raikkonen : 'In Ferrari ho fatto il mio tempo - sono contento della mia futura destinazione' : Ho fatto il mio tempo con la Ferrari , vincendo gare e anche un campionato del mondo. Come pilota voglio nuove e diverse sfide ". L'approdo al team di Hinwil rappresenta un ritorno al passato per ...

F1 - Raikkonen si scioglie ad Austin : “la gente non sa quanto io ami la Ferrari. I miei figli? Si saranno addormentati” : Il pilota della Ferrari ha espresso tutto il proprio amore per la Ferrari, sottolineando come questi colori gli resteranno sempre nel cuore Cinque anni dopo Kimi Raikkonen ce l’ha fatta, spezzando il digiuno di vittorie che aveva ormai raggiunto i cento Gran Premi. Il successo ad Austin appare come un regalo d’addio alla Ferrari, che lascerà al termine della stagione per trasferirsi alla Sauber-Alfa ...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen vince - Sebastian Vettel sbaglia ancora - cosa succede in casa Ferrari? : Kimi Raikkonen torna alla vittoria in Ferrari e riporta un minimo di sorriso ad una scuderia che sta vivendo un finale di stagione davvero complicato, sotto molti punti di vista. La speranza di tutti era vedere Sebastian Vettel impegnato nella caccia al titolo in queste ultime gare, invece il tedesco continua a commettere errori ed a dilapidare una vettura che, spesso, se la può giocare anche con la Mercedes, come successo al Circuit Of The ...