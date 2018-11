F1 | Fernando Alonso | “Preferisco ricordare il rispetto avuto dalla gente invece dei

F1 - Fernando Alonso : “Lasciare il Circus è una mia scelta - non sono costretto a farlo. Posso essere competitivo anche in altre categorie del motosport” : Fernando Alonso è ormai avviato a salutare definitivamente il Circus della F1. Dopo quasi 20 anni (17) di militanza, lo spagnolo, attualmente pilota della McLaren, abbandonerà la massima categoria dell’automobilismo per affrontare nuove sfide. 32 GP vinti, 2 titolo iridati in bacheca, 22 pole e 310 gare completate: questi alcuni dei numeri di Alonso che, senza se e senza ma, è stato uno dei piloti che hanno maggiormente caratterizzato ...

F1 - Fernando Alonso contento a metà : “un giro non perfetto - ma siamo andati oltre i nostri limiti” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp del Messico, sottolineando di essere andato oltre le aspettative della McLaren Dodicesimo posto per Fernando Alonso nelle qualifiche del Gp del Messico, un risultato che va oltre le aspettative dello spagnolo come riportato da lui stesso al termine della sessione. photo4/Lapresse “Il mio giro di qualifica non è stato così perfetto oggi. Ho avuto un po’ di sottosterzo nelle ...

Dove correrà Fernando Alonso nel 2019? Spunta l’ipotesi Formula E col sogno 500 Miglia di Indianapolis : Dove correrà Fernando Alonso nel 2019? Questa è una delle domande più gettonate tra gli appassionati del motorsport: il due volte Campione del Mondo di Formula Uno lascerà il Circus al termine di questa stagione e ancora non si conosce quale sarà il suo futuro. Una strada potrebbe essere quella della Indy Car con l’obiettivo di conquistare la 500 Miglia di Indianapolis per completare il sogno della Tripla Corona ma nelle ultime ore sarebbe ...

Fernando Alonso - GP USA 2018 : “Sto ancora lavorando sui miei programmi per il 2019. Per Hamilton è arrivato il momento di godersi le sue vittorie - sono contento per lui” : Il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 si è aperto con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui l’iberico Fernando Alonso ha espresso la sua opinione su diversi argomenti importanti riguardanti il suo futuro e quello della Formula 1. “Come sempre sarà una gara speciale qui grazie a tutti i fan che ci sono e speriamo di poter vedere un bello spettacolo durante il weekend. Le condizioni meteo qui sono sempre ...

IndyCar - test per Fernando Alonso con il team Andretti : Fernando Alonso è stato protagonista di una giornata di test al Barber Motorsports Park con la vettura IndyCar di Andretti . Poche settimane dividono il pilota da Oviedo dall'addio alla Formula 1 e, ...

Fernando Alonso - In pista con la Honda del team Andretti : Dopo il Gran Premio dItalia di F.1 a Monza, Fernando Alonso è volato oltreoceano per prendere parte a un test privato, a bordo della Honda del team Andretti Autosport. Per la prima volta, il pilota spagnolo si è messo al volante di una monoposto di Indycar su un circuito stradale, portando avanti una sessione di test sul circuito di Barber, in Alabama.Una buona giornata di test. Alonso si è calato nuovamente nellabitacolo della DW12 che aveva ...

Fernando Alonso testa la IndyCar della Andretti : “Giornata divertente - mi piace la macchina”. Prossima stagione a caccia della 500 Miglia? : Fernando Alonso non conosce soste e, dopo il GP d’Italia di Formula Uno, è volato a Birmingham (USA) per svolgere un test sulla IndyCar della Andretti Autosport. Al Barber Motosports Park lo spagnolo si è messo al volante della stessa vettura che Carlos Munoz ha guidato durante l’ultima 500 Miglia di Indianapolis. Il pilota della McLaren, che a fine anno lascerà la F1, ha avuto il benestare della scuderia per provare anche se lontano ...

Formula 1 - Fernando Alonso a Sky Sport : 'La Tripla Corona non basta - voglio fare la storia' : Quell'immagine che i tifosi vedono è una foto da condividere con tutto il mondo". Guarda tutti i video Il pronostico: "Vince Vettel davanti a Raikkonen e Hamilton" Infine, un pronostico sulla gara di ...

Gp d'Italia - Fernando Alonso non ha dubbi - : Penso di essere sincero, forse troppo per questo mondo, però questo aspetto di me piace alla gente, sia che io vinca sia che io non vinca'.