Europa League | Chelsea e Eintracht qualificate ai sedicesimi

Calcio - Europa League 2018-2019 : Lazio-Marsiglia 2-1. Parolo e Correa spediscono i biancocelesti ai sedicesimi : La Lazio batte per 2-1 il Marsiglia e stacca il pass per i sedicesimi di finale di Europa League: decisive le reti di Parolo e Correa, inutile il gol di Thauvin per i transalpini, che non riescono a completare la rimonta. Nell’altra gara del Gruppo H il Francoforte vince per 2-3 in casa dell’Apollon e resta a +3 sugli uomini di Simone Inzaghi. Nel primo tempo Sakai impegna Strakosha al 7′ ma il portiere biancoceleste tiene ...

